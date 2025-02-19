差6歲姊弟戀變絕命婚！明知里長家暴仍愛相隨　娘家悲嘆：太殘忍

▲彰化吳里長送妻金鍊還在臉書po網。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名52歲吳姓里長去年12月底在社區土地公廟煮湯圓時，涉嫌對58歲妻子施暴揮出多次重拳，造成妻子頭部重創倒地，送醫急救42天傷重身亡，當妻子在病床時還特別送上金鍊子，po網高調示愛，由於里長曾對前妻家暴離婚，當年她不顧家人反對，與里長共譜姊弟戀，婚後未曾生下子女，家人也曾聽說她至少被打過4、5次，全隱忍不報，最終發生憾事。

▲彰化吳里長在臉書po文自清。（圖／記者唐詠絮翻攝）

吳姓里長是桃園人，連任2屆里長，與前妻結婚後搬到彰化居住育有1女，前妻因遭家暴憤而離婚，里長與現任妻子相差6歲。妻子家人無奈的說，「愛著卡慘死」，當初2人交往時，因聽聞里長曾家暴前妻，但她仍不顧家人反對，執意結婚，婚後也未曾生下子女。

也因為她執意結婚，因此里長對她拳腳相向，被打的鼻青臉腫後，從不曾回娘家吐苦水，更是鮮少對家人提及夫家的事，期間有親近的友人勸她要去驗傷通報，但她都隱忍下來，未料因此造成不可挽回的憾事。

▲彰化吳里長經常在臉書曬恩愛圖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

里長妻娘家人指出，地方盛傳吳里長會打老婆，至少聽過吳妻有4、5次遭家暴打，有一次里民看到在廟前，里長與妻子一言不合，舉起手就要打妻子，所幸當時遭人架開，但此次僅因分配湯圓工作，就將妻子揮拳暴頭，打到頭破血流，真的太殘忍也太過分了。

里長昨天深夜遭羈押禁見，消息傳回地方，親友認為，里長妻子很辛苦，凡是與村里相關的事務，都是她在地方奔走，倘若工作稍有不盡人意，迎來的便是里長的言語羞辱，甚至拳腳相向，紛紛為其妻抱屈，感謝司法終於給她一個交代。

▲吳里長po圖妻子倒下時他去社區送湯圓。（圖／記者唐詠絮翻攝）