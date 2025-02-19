百萬網紅驚傳車禍亡..得年26歲！生前曾「調侃閻王爺」一語成讖

▲大陸百萬搞笑網紅「王子墨」驚傳車禍身亡。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

詭異巧合令人不寒而慄！大陸河北省唐山市一名百萬搞笑網紅「王子墨」昨（18日）凌晨驚傳發生嚴重車禍，緊急送醫搶救仍宣告不治，得年26歲。消息曝光後，王子墨生前「調侃閻王爺」的死亡預告也被翻出，網友紛紛驚呼「有些話真不能亂說！」

綜合陸媒報導，現年26歲的網紅「王子墨」昨天凌晨1時許與朋友喝酒直播後，隨即乘坐一名女性友人的車輛外出，怎料途中女駕駛卻意外撞上大貨車，由於王子墨並未繫上安全帶，經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重不幸身亡。

對此，一段過往影片也被翻出，只見王子墨開玩笑說道，「閻王讓我三點死、我兩點就去了，為的是給領導留個好印象，一輩子什麼都沒當，到底下混個編制、整個官當，這輩子找不到寶貝，到底下玩個小鬼。」沒想到這段話竟一語成讖，反成催命符。

噩耗一出，引起大陸網友熱議，「話確實不能亂說，真是太可惜了」、「好的不靈壞的靈」、「有個成語叫一語成謔，這樣的話他沒少說，引以為戒吧」、「閻王叫你三更死，絕不留人到五更」、「天啊，說話真的要注意一點，不要亂說啊…一路走好」、「禍從口出，還很年輕呢太可惜了」、「口無遮攔太可怕了。」

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