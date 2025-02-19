平地高山同步拚交安！南投分局加強執法　仁愛分局宣導停讓行人

▲仁愛警分局於清境奔羊節活動現場進行交通宣導。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

為有效防制行人交通事故，導正駕駛人及行人正確用路觀念，促進行人通行安全，南投警分局近日於轄內各重要路口加強「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規（臨時）停車」、「道路障礙」及「行人違規」等違規態樣取締，以維護用路人安全。

南投分局提醒，汽機車駕駛人行近行人穿越道，以距離行人行進方向不足3個枕木紋（約1個車道寬3公尺）及汽車前懸（機車前輪）已進入行人穿越道線上，即屬違規，違反者將處1200元以上、6000元以下罰鍰，並應接受道路交通安全講習。

▲南投警分局加強交通執法。

南投分局長洪秋賢呼籲用路人，行經路口時皆應遵守道路交通安全規則，落實慢（接近路口，減慢速度）、看（擺頭左右察看有無人車）、停（暫停禮讓行人先行），共同守護交通安全。

仁愛分局也在2月14日利用清境農場舉辦奔羊節，大批遊客與可愛的綿羊同樂之時，向參民眾宣導路口停讓行人之重要性；分局指出，亦依轄區交通特性，規劃警力於易肇事熱點及多違規路口加強執法工作，並持續透過媒體及社群網路

，宣導民眾遵守交通安全規則，透過執法及宣導並重之策略，降低事故發生機率，保障用路人安全。

仁愛分局長曾文勇提醒民眾，駕駛車輛或行走道路務必遵守交通法規，分局將持續針對路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開、人行道違規(臨時)停車人行道違規(臨時)停車、道路障礙及行人違規違規加強取締，以維護道路秩序，提供行人優質用路之環境。