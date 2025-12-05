　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被罵國恥第3名！屏東測速照相138處　警急喊：實際啟用僅36支

▲交通隊針對測速照相設置做說明。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲交通隊針對測速照相設置做說明。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

針對媒體報導指出屏東縣測速照相共138處、數量全台排名第3，引發外界質疑，屏東縣政府警察局交通警察隊今(5)日出面澄清表示，實際啟用並持續執法的固定桿僅36支，約每40公里1支，與「測速很多、愛開罰單」的印象並不相符。以爭議最多的屏鵝公路為例，全長142公里僅4支啟用，且事故件數與取締數皆下降，顯示速度管理確實有助安全。警方強調，設置均依事故熱區、車流與成效檢視進行調整，未來也將配合中央研議標準，持續優化設備與啟用策略。

▲交通隊針對測速照相設置做說明。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣警局交通隊指出，從全國數據來看，目前全台共有測速照相設備1,809處，新北251處居首、台中214處次之，屏東以138處名列第3；但若看「實際啟用」與「密度」，屏東約1,460公里道路中，真正裝有主機、持續執法的固定桿僅36支，平均約每40公里1支，且今年1至10月固定測速取締件數較112年已大幅減少逾六成，可見設備數量與「愛不愛開罰單」並非同一件事，重點在於風險導向與密度是否合理。

其次，以爭議最多的屏鵝公路為例，南州至墾丁南灣約142公里設有15支測速桿，實際啟用執法的僅4支，約每35公里一支，與外界「每2、3公里一支」的印象明顯不符；同一期間，進入墾丁車流由約174萬輛成長至近193萬輛以上，觀光人潮並未被「嚇跑」，反而在車流增加下，相關路段固定測速取締件數及事故件數持續下降，顯示透過速度管理與工程、宣導配套，確實有助於壓低風險。

交通隊說，另學者也提醒，檢視測速照相應回到三個關鍵：是否有事故與車流數據做依據、是否公開透明告知、是否實際帶來安全成效。本縣在這三方面皆有具體作為，除依據事故熱區與車流特性調整點位外，亦主動公開設備位置及相關統計，並定期檢視各路段事故、違規與車流變化，以確認設備確實有助提升安全。本局並採「情境管理」方式彈性調整啟用時段與點位，搭配事前宣導、柔性勸導與針對重大危險違規的強力取締，落實「有溫度的執法」。

交通隊強調，未來倘警政署就固定式測速照相設置原則進一步研議量化標準及汰除機制時，本局亦將主動配合辦理，依新制持續盤點、檢討與優化本縣設備設置與啟用策略，在回應社會質疑與滾動調整作法的同時，仍堅守交通安全底線，讓每一次出門與回家，都更安全一些。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／Canva、Dcard大當機！大票人哀號：用到一半壞了
董座毆打運將！　妻子公開道歉了
快訊／朴寶劍「衝往粉絲群收信」！　她當場哭出來
各隊只出價一次！悍將一開始就認同7年方向　林岱安談約過程曝
天道盟主「鐵霸」3人到案！涉毆打運將
快訊／鯛魚排藥檢烏龍　懲處出爐
快訊／鯛魚排藥檢「不小心」出大包　2檢座衝實驗室搜證1小時

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天道盟主「鐵霸」疑為藏鏡人！派打手助PAZZO董座毆運將　3人到案

快訊／鯛魚排藥檢「不小心」出大包　2檢座衝驗室搜證1小時

生命最後「陪阿嬤徹夜長聊」！清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

被罵國恥第3名！屏東測速照相138處　警急喊：實際啟用僅36支

大嬸開車闖紅燈撞飛女騎士　她瞬間倒地全身傷...驚險畫面曝

貧窮男大生超孝順！暖心陪嬤聊天到半夜　不堪遭詐騙6小時後輕生

快訊／嘉義1月大男嬰溢奶面黑　46歲父急送醫救不回

奪命畫面！女騎士出停車場「10秒後慘死」　切車道遭大貨輾斃

臉書贈物竟是局！「免費送家電」騙很大　屏東64歲男帳戶險遭掏空

快訊／3兄弟爆互毆！高國強夫妻發聲明　曝互毆、私約、勒索經過

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

天道盟主「鐵霸」疑為藏鏡人！派打手助PAZZO董座毆運將　3人到案

快訊／鯛魚排藥檢「不小心」出大包　2檢座衝驗室搜證1小時

生命最後「陪阿嬤徹夜長聊」！清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

被罵國恥第3名！屏東測速照相138處　警急喊：實際啟用僅36支

大嬸開車闖紅燈撞飛女騎士　她瞬間倒地全身傷...驚險畫面曝

貧窮男大生超孝順！暖心陪嬤聊天到半夜　不堪遭詐騙6小時後輕生

快訊／嘉義1月大男嬰溢奶面黑　46歲父急送醫救不回

奪命畫面！女騎士出停車場「10秒後慘死」　切車道遭大貨輾斃

臉書贈物竟是局！「免費送家電」騙很大　屏東64歲男帳戶險遭掏空

快訊／3兄弟爆互毆！高國強夫妻發聲明　曝互毆、私約、勒索經過

小紅書發生大量詐欺案仍未配合調查改善　行政院：支持內政部作為

快訊／Canva、Dcard大當機！大票人哀號：用到一半壞了

直擊／Stray Kids降臨高雄帥哭！　成員受傷「坐輪椅現身」惹粉心疼　

39歲陸男「砍死日本女同事」！持刀狂刺臉　超兇殘手法曝

董座毆打運將！PAZZO總監道歉：無法認同任何不當的行為

小資女必學「三罐理財法」超簡單！持續累積小錢也會變大

美軍反恐任務爆「殺錯人」！　敘利亞特工潛伏多年慘被擊斃

BWF大變革！推15分賽制　羽協：還沒收到任何通知

北市社宅推「冷氣以租代買」　5處已試辦、2026下半年全啟用

第四屆台灣印度CEO圓桌論壇　企業領袖齊聚台北拓展合作新動能

【烈焰吞噬】台中公園旁「火燒車」　駕駛座1男葬身火海

社會熱門新聞

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

20歲清寒男大生被騙光積蓄　背信貸休學返鄉走上絕路

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

男帶槍吃黑輪裝老大　台中警掌握身份：是BB槍

金孫失聯2年要回家了！鹹粥嬤：人已在金門

即／3兄弟爆互毆！高國強夫妻發3點聲明曝經過

離職女研究員身影曝！「鯛魚驗藥烏龍」她認了　

國1車禍1死10傷！特斯拉駕駛家屬：想閃被拉回

陸軍出包！砲彈偏飛連撞3民宅　牆倒了

即／點黑輪不吃卻掉出「衝鋒槍」　32歲男抓到了

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

更多熱門

相關新聞

雙園大橋深夜拋錨　警用車燈守住她的平安

雙園大橋深夜拋錨　警用車燈守住她的平安

46歲謝姓女子日前深夜騎機車途經雙園大橋北端時故障，求助東港警分局，員警獲報趕往處理，先將巡邏車停放機車後方警示來車，協助擺設交通錐，連絡拖吊業者前來拖吊，讓她非常感激。

機車改「亮燈反光片」挨罰　女提告求撤銷遭打臉

機車改「亮燈反光片」挨罰　女提告求撤銷遭打臉

「酒後找代駕」　東港警殺進餐廳逐桌宣導

「酒後找代駕」　東港警殺進餐廳逐桌宣導

毒駕男越線停車遭盯上　狂飆拒檢自撞被逮

毒駕男越線停車遭盯上　狂飆拒檢自撞被逮

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

關鍵字：

屏東測速交通安全屏鵝公路固定桿事故減少

讀者迴響

熱門新聞

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

全台第3家「島語」12/29開幕

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

男露營完「手掌長滿紅斑」竟因染梅毒　醫揪出真相

20歲清寒男大生被騙光積蓄　背信貸休學返鄉走上絕路

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面