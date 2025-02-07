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火山碧雲寺觀音佛祖回駕洽逢寒流來襲　關嶺消防分隊防火宣導

▲台南市消防局第一大隊關嶺分隊警義消人員，至香火鼎盛之火山碧雲寺進行宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第一大隊關嶺分隊警義消人員，至香火鼎盛之火山碧雲寺進行宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第一大隊關嶺分隊警義消人員，至香火鼎盛之火山碧雲寺進行宣導，祈福庇佑地方無災，四海平安，並於廟前廣場實施擴大防火防災宣導。

台南春節期間民俗活動「東山迎佛祖」保留傳統古風，相傳公元1832年（清代道光12年）白河關子嶺碧雲寺遭焚，廟中供奉觀音佛祖避難到東山碧軒寺奉祀，之後演變為農曆12月23日「送駕」回白河碧雲寺過年，正月初九、初十「迎駕」回東山碧軒寺。路線去程14公里、返程有25公里，大批信徒齊聚準備「鑽轎腳」，祈求佛祖庇祐萬事平安，觀音佛祖「正二媽」神轎將隨著手持「暗八香」、挑「馬草擔」的信眾高舉火把，點亮漆黑山林，由關子嶺循古香路步行下山，隊伍綿延數百公尺，預定7日下午前返回東山碧軒寺。

台南市消防局第一大隊關嶺分隊警義消人員，針對「居家住警器安裝推廣」、「合法爆竹煙火規範」、「逾期瓦斯鋼瓶」、「一氧化碳防範」、「用火用電安全」、「爐火烹調，人離火熄」、「地震趴.掩.穩」、「小兒用火須注意」、「心肺復甦術宣導」等項目，並利用手舉牌及跑馬燈等10多項主題讓信徒了解。

▲台南市消防局第一大隊關嶺分隊警義消人員，至香火鼎盛之火山碧雲寺進行宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，「2024幸福龍來，2025蛇麼都有」，新的一年消防同仁持續堅守崗位，加強火災預防及災害搶救整備，以守護民眾財產安全，也請市民朋友居安思危，防患未然。

消防局第一大隊邱國禎大隊長呼籲民眾，往年過年至元宵皆為春節期間，家庭團圓活動眾多，需留意家裡用火用電安全，參與寺廟活動注意爆竹煙火施放安全，另天氣寒冷，民眾家中容易緊閉門窗，使用熱水器及瓦斯爐等器具，應特別注意環境通風狀況，防範一氧化碳中毒等安全，盼平安都「蛇」來。

▲台南市消防局第一大隊關嶺分隊警義消人員，至香火鼎盛之火山碧雲寺進行宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲指出，東山迎佛祖遶境是重大宗教活動，台南市平安度過「台南400」，近期雖有地震，但大家平安，平平安安最重要，希望未來新的一年所有市民家業興旺，事業平順，身體健康，萬事如意。

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