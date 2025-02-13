3類少年犯罪成長最速！發生率集中2熱區　花蓮警新學期加強宣導

▲▼花蓮縣警局少年警察隊隊長韓修愛透過警察廣播電台分享少年犯罪分析，增強詐騙免疫力。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

寒假假期甫結束，113學年度第二學期揭開序幕，花蓮縣警察局少年警察隊隊長韓修愛於12日特地前往警察廣播電台分享本縣少年犯罪分析，並透過詐欺案例分享，宣講詐欺手法，增強民眾識別詐騙的知能增進詐騙免疫力。

花蓮縣警察局少年警察隊隊長韓修愛指出，113年度少年犯罪以「竊盜」、「詐欺」、「傷害」案件增加最多，上揭犯罪發生地點以花蓮市、新城鄉為熱區。其中，竊盜案件大多零星分布於商業活動較為密集的街道，或是針對大型賣場竊盜日常用品，在此呼籲青少年勿因一時貪心，以身試法。

針對少年詐欺案件部分，花蓮縣警察局指出詐欺案件類型仍以人頭帳戶及車手居多，少年警察隊隊長韓修愛於節目中透過多個詐欺案例分享，總結出詐欺手法雖層出不窮，但無非是以小利來誘騙民眾或透過話術取信民眾，使其提供存摺帳戶、引導民眾轉帳或誘騙民眾提供驗證碼以盜刷信用卡等等，以獲取不法利得。提醒民眾如遇有疑似詐騙情形，請撥打165反詐騙專線求證，避免落入圈套。

花蓮縣警察局局長陳百祿表示，學校新學期展開，警察局將透過與教育單位聯繫，運用學校法治教育週，加強少年法治教育宣導；此外對於少年事件防處部分，警察局亦會針對轄區內易衍生少年偏差行為加強臨檢、對於學生易聚集、逗留之場所進行聯合巡查，並透過與各網絡單位橫向聯繫，共同預防青少年犯罪，將青少年導入正途，期有效降低少年犯罪率，讓花蓮縣各級學校的學子都能在健康安全的學習環境成長茁壯。