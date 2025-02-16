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清境奔羊節2／14情人節登場　2000遊客偕114對綿羊浪漫奔馳

記者高堂堯／南投報導

退輔會清境農場年度重大活動「櫻舞飛羊-奔羊情人節」於2月14日西洋情人節當天登場，吸引遊客近2000人，與清境農場配合情人節的氛圍特別安排的「114對」綿羊，一起在櫻花盛開的台14甲9.5K奔跑，為情感加溫。

▲清境農場奔羊節於西洋情人節當天同步登場。（圖／清境農場提供，下同）

▲清境農場奔羊節於西洋情人節當天同步登場。（圖／清境農場提供，下同）

當天活動在青青草原綿羊秀場由退輔會副主委傅正誠主持，南投縣觀光處長陳志賢、清境地區各協會理事長和學校校長都出席；現場先後由知名表演團隊「喜裂克文化藝術團」、清境國小學童們帶來帶來充滿原民風味的演出和擺夷舞蹈，並由牛仔詼諧主持綿羊秀，遊客看著牧羊犬圈羊趕羊，紛紛報以熱烈的掌聲。

▲清境農場於西洋情人節當天大玩綿羊遊戲。（圖／清境農場提供）

▲清境農場於西洋情人節當天大玩綿羊遊戲。（圖／清境農場提供）

在清境農場場長董紹明宣布活動開始後，羊隻們在牧羊人的引導下往國民賓館奔跑，不少遊客帶著情人跟著羊兒雙雙對對前進；場方笑稱，日前剛過了元宵節，依傳統說法也才剛過了農曆新年，相信有不少遊客是專程上山參加奔羊活動、順便消除一下春節連假飲食過量的「罪惡感」。

▲清境農場於西洋情人節當天大玩綿羊遊戲。（圖／清境農場提供）

▲清境農場於西洋情人節當天大玩綿羊遊戲。（圖／清境農場提供）

▲清境農場於西洋情人節當天大玩綿羊遊戲。（圖／清境農場提供）

清境農場提醒，沒趕上奔羊節的朋友也不用扼腕，羊兒們隨時都準備歡迎遊客的到來，尤其最近園區櫻花盛開中，搭乘臺灣好行可輕鬆抵達、節能省碳，入住國民賓館還贈送草原入場門票，徜徉大自然享受動物療癒，也與家人朋友感情更加親近，實屬一舉數得的平價國旅。

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