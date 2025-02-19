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屏東兩「區間測速」1月抓1697件違規　這輛超速44公里慘了

▲屏東縣「區間平均速率自動偵測」設備 。（圖／資料照）

▲屏東縣「區間平均速率自動偵測」設備 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣佳冬鄉台1線戰備跑道及車城鄉台26線尖山段建置之「區間平均速率自動偵測」設備，於113年12月10日起再次啟動執法，取締駕駛違規超速行為，1月間兩處共取締1697件，其中在戰備跑導測到一台車輛時速達114公里，屬於嚴重超速等級，警方呼籲用路人行經該兩處區域，行駛道路時務必遵守法定速限，確保安全。

縣警局表示，佳冬鄉台1線戰備跑道及車城鄉台26線尖山段是前往恆春、墾丁熱門觀光區必經之路，過去常因超速違規行為引發事故，自111年3月1日建置區間測速科技執法後，傷亡交通事故下降約8%，顯示區間測速科技執法設備能有效加強速度管理，提升交通安全。後經檢修，於去年12月10日重新啟用。

今年1月，跨越農曆春節連假，屏東縣政府警察局統計縣內1月1日至1月31日，該兩處「區間平均速率自動偵測」取締件數，佳冬鄉戰備跑道有984件；台26線尖山段有713件，其中戰備跑道有1件嚴重超速(超速40公里以上)，時速高達114公里。(另草埔隧道系統維護中，尚未開拍)。

交通隊指出，超速44公里行為，根據道路交通管理處罰條例第四十三條（汽車駕駛人之處罰－危險駕駛及噪音）規定，即屬於在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車，處新臺幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰；汽車駕駛人有第一項第一款至第四款或前項行為者，並吊扣該汽車牌照六個月；經受吊扣牌照之汽車再次提供為違反第一項第一款、第三款、第四款或前項行為者，沒入該汽車。處罰相當重。

交通警察隊提醒用路人，行駛道路時務必遵守法定速限，以確保在突發狀況下能有充足的反應時間，降低事故發生的風險。同時，請全程繫妥安全帶，保持適當車速，以確保行車安全。

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