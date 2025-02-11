友善校園週宣導　南市府展現拒絕兒少性剝削之決心！

▲台南市政府殷世熙副秘書長，2日代表黃偉哲市長至六信高中和師生一同進行友善校園週宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府殷世熙副秘書長，2日代表黃偉哲市長至六信高中和師生一同進行友善校園週宣導活動，由六信橄欖球隊戰舞及國外來台僑生舞蹈表演進行開幕，並由殷世熙副秘書長、教育局楊智雄副局長、台南市聯絡處鄭坤鑫督導、六信高中蔡郁蘋校長及師生，透過宣誓展現台南市各單位及學校齊心締造友善校園環境的信心。

這次友善校園週宣導主軸議題為「拒絕兒少性剝削-不拍、不傳、不留、要求助」，由教育局、教育部台南市聯絡處及六信高中聯手精心策劃，於113學年第2學期友善校園週，擇1日擴大宣誓，引導學生面對虛擬網路世界各種訊息時，如何辨識違法行為界線或虛假訊息，並應審慎提供相關個人資訊，避免兒少性剝削情形發生，本次活動亦結合「防治數位/網路性別暴力」等議題，規劃多元且活潑的宣導方案，深耕友善校園議題。

殷世熙副秘書長指出，現今社會使用網路習慣非常普遍，近期各類時事訊息中也常見性別相關議題，面對這些資訊，應具備「資訊查驗及自我保護」意識，提醒同學們，許多性剝削事件或詐騙情形就發生在生活周遭，於網路中瀏覽訊息或交友，一定要特別小心，絕對不能上傳或拍攝任何性私密照片等，也不能在網路上散布這些照片，因為這都是觸法的行為。

教育局鄭新輝局長表示，為使年輕學子能正視數位性暴力，教育局製播了「防治數位性別暴力影片」三部曲，強化學生網路識讀意識、保護自己、勇敢求助，故請各校務必落實數位、網路性別暴力「五不四要」之原則，也就是「不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉寄私照、不取笑被害」，「要告訴師長、要截圖存證、要記得報警、要檢舉對方」，同學們如有遭遇私密照被散布時，可以向性影像處理中心線上申訴，或撥打私ME專線(02-66057373)，請相關機關協助移除影像，並同時向警方或社政單位求助(113專線或「社會安全網-關懷e起來」線上諮詢)。

教育部台南市聯絡處鄭坤鑫督導表示，除了本次宣導的主題外，本學期還有「強化校園自殺防治工作」、「防制學生藥物濫用」及「瞭解與尊重身心障礙者」等宣導重點議題，只有持續透過親師生合作，學習尊重、關懷、同理與包容，才能持續營造友善和諧的校園氣氛。

教育局強調，期透過本次宣誓活動提醒學生要了解兒少性剝削與跟蹤騷擾防制等議題，更要積極建立正確的自我保護觀念，強化識詐、打詐，有效維護校園安全，提升危機意識，強化維護兒少權益等實際作為，營造友善校園環境。