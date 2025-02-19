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92歲阿嬤「搭台鐵獨旅」背影帥炸！　3.5萬人狂讚：真的好福氣

▲高齡92歲的阿嬤獨自搭車，到中壢拜訪朋友。（圖／「花蓮呼吸民宿」授權引用）

▲高齡92歲的阿嬤獨自搭車，到中壢拜訪朋友。（圖／「花蓮呼吸民宿」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名92歲阿嬤日前獨自搭乘台鐵，前往中壢拜訪友人，當時女網友熱心讓座，才知道背後緣由，同時也拍下老人家帥氣的背影，感嘆道「不知我92歲時，還能獨自出門嗎？不仰賴孩子，享受一個人的旅行。」文章吸引3.5萬人按讚，直呼「能活92歲就很不簡單了，還耳聰目明、行動自如，更令人羨慕！」

臉書粉專「呼吸民宿」日前發文提到，「92歲的獨旅！這阿嬤獨自從台北站上車，站在滿滿人潮的第8車廂，讓位給她才知道已92歲了。身高可能才130公分的她，自己買票，背著背包要到中壢訪友，自在地出遊。」

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這讓她不禁感慨道，「不知我92歲時還能獨自出門嗎？不仰賴孩子，依然邁開想出門的癮，看看海，坐在咖啡館喝咖啡，哪怕是樹下曬太陽，享受一個人的旅行，期待我會一直有勇氣到那時候！」

對此，大票網友也羨慕表示，「92歲還能自己獨旅，真是好福氣」、「這個阿嬤太厲害...都92歲了，還能行動自如，想走就走想去哪就去哪，很羨慕阿嬤」、「這長輩非常不簡單，能夠自立自強不靠他人，是晩輩的楷模」、「好棒！身體健康還可以自由行，真的是福報」、「阿嬤妳很厲害，值得我學習唷」。

．本文由「花蓮呼吸民宿」授權引用。

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關鍵字：

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