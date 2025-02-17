學生不甩警鈴「龜速過平交道」老師扛柵欄　台鐵：極為不妥

▲學生隊伍緩慢通過平交道。（圖／翻攝自爆料公社）

記者李姿慧／台北報導

桃園八德永豐路的平交道近日遭民眾直擊，一群學生在平交道警鈴響起時仍緩慢通過，直到校方人員吹哨並拉住要往下放的柵欄，幾名學生才加快腳步通過，引發爭議。台鐵公司表示，校方撐起遮斷桿行為極為不妥，學生若遇警鈴響應暫停進入，已進入者應快速通過。

一名網友在「爆料公社」PO出影片，影片中桃園某學校的學生隊伍正通過八德永豐路的一處平交道，過程中警鈴突然響起，不過已在軌道上的學生仍在緩慢通過，讓一旁校方人員只能徒手撐住即將降下的柵欄，並吹口哨示意學生趕快通過。畫面也讓原PO感嘆，「火車都要來了怎麼還慢慢走啦，平交道可是不吃帝王條款這套欸。」

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台鐵公司則表示，本案發生在永豐路平交道，當時列車已接近平交道，平交道設備告警燈亮啟閃爍、遮斷機起動，且遮斷桿水平放下，功能一切正常，此時因有民眾闖入，平交道障礙物偵測功能啓動，並發出告警聲音，且發射列車防護無線電訊號至臨近列車，導致影響列車運轉。

台鐵指出，列車行駛於平交道前如接獲平交道告警，依規定需於平交道前一度停車，確保平交道已淨空，列車再以慢行25km/h通過平交道，以確保行車安全，本案確實會造成相關列車延誤。

針對桃園學生行為，台鐵公司調閱平交道影像確認後表示，平交道相關設備均正常作動，雖未造成本路設備及人員直接損害，惟校方撐起遮斷桿讓同學從遮斷桿下方穿越，極為不妥。

台鐵進一步說明，依《交通安全規則》第104條第1項第1款規定「鐵路平交道設有遮斷器或看守人員管理者，如警鈴已響、閃光號誌已顯示或遮斷器已開始放下或看守人員表示停止時，應即暫停，俟遮斷器開放或看守人員表示通行後，始得通過。」本案學生如遇警鈴已響、閃光號誌已顯示，應即暫停進入，已進入平交道的學生應快速通過淨空平交道。

根據規定，行人行近鐵路平交道，若不遵守看守人員之指示，或遮斷器開始放下，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，仍強行闖越，將可處新台幣2400元罰鍰。

台鐵公司也強烈呼籲，用路人、車輛應遵守通過平交道相關規定辦理，以維安全。