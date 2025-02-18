台鐵常客優惠「上路5個月回饋金破5千萬」　首波2月底前未領歸零

▲台鐵常客優惠上路5個月已回饋超過5千萬。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年8月1日推出「電子票證常客優惠」措施，折扣最多8折，迄今上路已逾5個月，台鐵統計，上路5個月已有58萬人次適用常客優惠，回饋金破5千萬元。台鐵公司表示，回饋金領取有效期為6個月，首波9月獲回饋金者，2月底前未領取將失效歸零。

根據台鐵常客優惠規劃，當月累計搭乘次數11次至20次，次月回饋10%回饋金，相當於9折票價；當月累計搭乘次數21次至40次，於次月回饋15%回饋金，相當於85折票價；當月搭乘次數41次以上，於次月回饋20%回饋金，相當於8折票價。回饋金將於旅客次月首次乘車出站刷卡時，自動加值至電子票證錢包內，可用於電子票證規定範圍內所有消費。

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台鐵公司表示，截至114年1月，上路5個月即吸引超過58萬人次旅客享受此優惠，累積回饋金額突破5000萬元，113年12月回饋金即超過1100萬元，旅客單月獲得的最高回饋金額達2528元。

台鐵提醒，113年8月份累計乘車，9月首波獲得回饋金者，其領取有效期為6個月，即至114年2月到期，如逾期未領取回饋金，將於到期日之翌日零時起失效歸零，且無法補發。為保障自身權益，請旅客留意回饋金效期並儘早領取。

另為配合交通部公路局推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，114年2月起自完成記名登錄之次日起，即可累計當月搭乘公共運輸紀錄，旅客達成回饋條件，每月加碼2%回饋金。台鐵公司表示，常客優惠自推出以來，不僅提升旅客搭乘台鐵的意願，也展現台鐵公司服務升級與回饋精神，未來台鐵也將持續優化回饋機制。