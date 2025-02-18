　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一票人搞錯！遺囑「用電腦打字」無效　4常見問題...律師解答

▲長輩，阿嬤，手（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

人生無常，許多律師都建議，可以提早立下遺囑，免得造成遺憾與紛爭。律師周依潔日前就提醒，遺囑必須要自己親筆書寫，並寫上日期及簽名，若用電腦打字是無效的；另外，其實遺囑是不需要經法院公證或其他人在場見證的。

周依潔日前在臉書提到，「如果有一天，真的突然離開，無法好好交代自己的身後事，會不會留下遺憾？想要動筆留下一些交代事項，又擔心會不會寫了等於白寫、根本不具備法律上的效力？究竟書寫遺囑需要具備什麼要件呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《民法》第1190條規定，自書遺囑者，應自書遺囑全文，記明年、月、日，並親自簽名；如有增減、塗改，應註明增減、塗改之處所及字數，另行簽名。

▲▼遺產，遺囑。（圖／視覺中國）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

【遺囑2大注意事項】

1.可不可以用電腦打字的？

不行，既然法律定義為「自書」遺囑，就必須要自己親筆書寫，記得一定要寫上日期及簽名，否則會變成一份無效的遺囑。

2.遺囑一定要經過法院公證或有證人在場嗎？

不用，其實只要在家中拿一張空白的紙，準備一支筆，就可以寫下一份完全合法有效的遺囑，並可以將自己想對親人的話都寫進遺囑，不需要經法院公證或有人在場見證就是有效的遺囑。

【實務上最常遇到2個問題】

1.遺囑真的是被繼承人自己出於自由意志下寫的嗎？

自書遺囑雖然不用經過公證或見證才有效，但若擔心以後有人爭執筆跡是偽造的，或不是出於立遺囑人自己的意思，建議還是可以找公證人辦理認證，或律師見證，同時也可以錄影或拍照存證，更萬無一失。

▲遺囑，繼承官司，遺產繼承。（圖／視覺中國CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

2.繼承人中有人不願意配合執行怎麼辦？

建議於自書遺囑中指定遺囑執行人，依照法律，繼承人是不可以阻礙遺囑執行人執行遺囑的，以確保執行程序之順暢。而且，遺囑執行人還可以安排多數或幾個順位人選哦！

►文湖轉板南線！超長電扶梯「爆驚悚1幕」他肉身擋下　網淚：好偉大
►便宜行事不唸「ㄆㄧㄢˊ」　正確讀音曝光！大票人驚：主播也講錯

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／嘉義宮壇火警！4歲男童無呼吸心跳送醫搶救
孫生女友「IG遭洗版快逃」　網刷一排勸分手
快訊／王大陸閃兵警抓12人　新北24歲役男3中間人送地檢署
快訊／嘉義宮壇突傳火警！4歲男童受困　家屬焦急要衝火場
勇警「連開11槍」抓通緝犯！驚險撞警對峙畫面曝光
快訊／王大陸閃兵警抓12人　3役男「花錢裝病」到新北地檢署
陳曉昔爆淨身出戶求離婚　「斷聯陳妍希」內幕被挖
快訊／國1重大車禍1男送醫亡　驚悚現場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／風速減緩！桃園燈會進擊的巨人、卡比獸、皮卡丘全數復展

LINE「10款免費貼圖」限時下載！　WBC中華啦啦隊來啦

節氣進入「雨水」要回暖了！　專家推薦睡前做一件事更助眠

作業問「父母職業的配備？」　爸填3字兒氣哭！同行卻笑翻了

馬斯克媽超會養生！逆齡飲食大公開　這幾樣一定要吃

教育部勒令8月停招　大慶商工震驚：6700萬資金已到位

汪精衛「是愛國者又是叛國賊」！國光劇團挑戰爭議人物複雜面

一票人搞錯！遺囑「用電腦打字」無效　4常見問題...律師解答

下波冷氣團凍4天　周五全台降溫「最冷剩10度」

工作5年終於加薪「一次調1萬」　網見1關鍵卻搖頭：不能久待

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

王世堅車禍畫面曝！　等完右轉車直行...路邊車突起步釀禍

【你坐到我了...】狗狗被同伴一屁股坐頭上臉直接被擠變形XD

【I人大崩潰】找陌生人舉杯慶祝女友生日　彼此互相祝福後她尷尬蒙臉XD

【牙醫去玩雪be like】把雪堆成一排牙齒 還用心清理掉長歪的智齒XD

快訊／風速減緩！桃園燈會進擊的巨人、卡比獸、皮卡丘全數復展

LINE「10款免費貼圖」限時下載！　WBC中華啦啦隊來啦

節氣進入「雨水」要回暖了！　專家推薦睡前做一件事更助眠

作業問「父母職業的配備？」　爸填3字兒氣哭！同行卻笑翻了

馬斯克媽超會養生！逆齡飲食大公開　這幾樣一定要吃

教育部勒令8月停招　大慶商工震驚：6700萬資金已到位

汪精衛「是愛國者又是叛國賊」！國光劇團挑戰爭議人物複雜面

一票人搞錯！遺囑「用電腦打字」無效　4常見問題...律師解答

下波冷氣團凍4天　周五全台降溫「最冷剩10度」

工作5年終於加薪「一次調1萬」　網見1關鍵卻搖頭：不能久待

Jisoo學院風穿搭照樣貴氣　卡地亞坦克錶、LOVE珠寶戴好戴滿

快訊／嘉義宮壇火警傳受困！4歲男童無呼吸心跳　送醫搶救中

賴清德安平寓所憲兵翹班！溜進養生館「放鬆2小時」下場出爐

《童話故事下集》3男神帥出新高度！劉以豪演太好、曾敬驊暖男電力滿格

快訊／風速減緩！桃園燈會進擊的巨人、卡比獸、皮卡丘全數復展

去黃提亮一級棒！「彩色蜜粉」正夯　有效提升肌膚透明感

LINE「10款免費貼圖」限時下載！　WBC中華啦啦隊來啦

清潔隊員「貪3.87元」涉5年以上重罪　檢察官幫求情：自首減刑

快訊／王大陸閃兵警抓12人　新北24歲役男3中間人送地檢署

直擊／「最帥秘書」李浚赫來了！　桃園機場500人暴動「還有人帶狗來」

王世堅車禍畫面曝！　等完右轉車直行...路邊車突起步釀禍

生活熱門新聞

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

50嵐「1飲品爆紅」　員工忙炸：半小時用14罐牛奶

新光三越停業！員工被迫「調台北支援」通勤3小時

威力彩32槓飆16.5億　4星座、4生肖偏財旺

此生必交「3星座」好朋友！ 　第1名會陪你一起哭

OL大啖火鍋突腹痛！膽囊見「爆漿魚子醬」

威力彩飆14億！命理師點名「西元生年4尾數」有機會中獎

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

外景女主播「奶奶真偉大」　H級內衣照被神出

寒流機率升高！　急凍時間曝

不雅照是合成　曹興誠喊告！謝寒冰嗆「來告阿」

北捷「1路線」狂飄尿騷味！網驚：以為是自己問題

今入夜低溫探9度　周四又有冷氣團「北東轉陰雨」

下波「更濕更強冷氣團」　急凍3天恐跌破10℃

更多熱門

相關新聞

12寶媽1年連生3個！　笑：吃藥還是中獎

12寶媽1年連生3個！　笑：吃藥還是中獎

美國德州一名32歲媽媽日前產下第12個孩子，而距離她上一次分娩雙胞胎竟不到1年，也就是說她在短短1年內連生了3個孩子。不幸的是，她的第4個孩子已夭折，因此現在共育有11個孩子。而她本人則直言，其實自己一直有在避孕與服用避孕藥，但仍舊懷孕，讓她決定不再依賴避孕。

綠黨部召集17被鎖定罷免綠委開會　「雙管齊下」盼當最強後盾

綠黨部召集17被鎖定罷免綠委開會　「雙管齊下」盼當最強後盾

遺產「1制度」保障平等　一票卻嘆：討厭+1

遺產「1制度」保障平等　一票卻嘆：討厭+1

猛刺前女友30多刀！恐怖情人判8年定讞

猛刺前女友30多刀！恐怖情人判8年定讞

「學生女神」說謊案　經紀人主導還栽贓遭判刑定讞

「學生女神」說謊案　經紀人主導還栽贓遭判刑定讞

關鍵字：

遺囑律師家庭紛爭法律

讀者迴響

熱門新聞

即／王大陸驚傳涉逃兵役遭逮　正在偵訊中

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

八點檔女星黃瑄坦承離婚條件曝光

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

曹興誠小三合照　Chat GPT分析結果曝

柯文哲貼身秘書「橘子」被拍到了！　造型大變

王大陸被捕！經紀人反常舉動曝光

陳妍希剛官宣離婚秒發聲明！　3重點「傷害家人不可取」

快訊／陳妍希陳曉證實離了8年婚！

阿Ben一家定居台中　徐小可新店百坪豪宅低價售出

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」

陳曉爆「分居拉黑陳妍希1年」！她徹底絕望

八點檔女星販毒詐財遭判14年　假釋出獄又率黑衣人討債

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

更多

最夯影音

更多

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面