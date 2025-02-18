一票人搞錯！遺囑「用電腦打字」無效　4常見問題...律師解答

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

人生無常，許多律師都建議，可以提早立下遺囑，免得造成遺憾與紛爭。律師周依潔日前就提醒，遺囑必須要自己親筆書寫，並寫上日期及簽名，若用電腦打字是無效的；另外，其實遺囑是不需要經法院公證或其他人在場見證的。

周依潔日前在臉書提到，「如果有一天，真的突然離開，無法好好交代自己的身後事，會不會留下遺憾？想要動筆留下一些交代事項，又擔心會不會寫了等於白寫、根本不具備法律上的效力？究竟書寫遺囑需要具備什麼要件呢？」

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根據《民法》第1190條規定，自書遺囑者，應自書遺囑全文，記明年、月、日，並親自簽名；如有增減、塗改，應註明增減、塗改之處所及字數，另行簽名。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

【遺囑2大注意事項】

1.可不可以用電腦打字的？

不行，既然法律定義為「自書」遺囑，就必須要自己親筆書寫，記得一定要寫上日期及簽名，否則會變成一份無效的遺囑。

2.遺囑一定要經過法院公證或有證人在場嗎？

不用，其實只要在家中拿一張空白的紙，準備一支筆，就可以寫下一份完全合法有效的遺囑，並可以將自己想對親人的話都寫進遺囑，不需要經法院公證或有人在場見證就是有效的遺囑。

【實務上最常遇到2個問題】

1.遺囑真的是被繼承人自己出於自由意志下寫的嗎？

自書遺囑雖然不用經過公證或見證才有效，但若擔心以後有人爭執筆跡是偽造的，或不是出於立遺囑人自己的意思，建議還是可以找公證人辦理認證，或律師見證，同時也可以錄影或拍照存證，更萬無一失。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

2.繼承人中有人不願意配合執行怎麼辦？

建議於自書遺囑中指定遺囑執行人，依照法律，繼承人是不可以阻礙遺囑執行人執行遺囑的，以確保執行程序之順暢。而且，遺囑執行人還可以安排多數或幾個順位人選哦！

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