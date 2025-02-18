文湖轉板南線！超長電扶梯「爆驚悚1幕」他肉身擋下　網淚：好偉大

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在捷運南港展覽館站，從文湖線搭乘超長電扶梯轉乘板南線時，突然聽到後方傳來巨大的碰撞聲，一回頭就看見有人失足摔下來，於是他本能用身體擋下，當時對方頭破血流、一度昏厥，幸好後來恢復意識並順利送醫，而他機警又勇敢的舉動，也被大票網友讚爆，「好人一生平安。」

網友日前在Threads發文提到，當天他從文湖線到南港展覽館，搭一條非常長的手扶梯轉乘至板南線，「我算是走在人流的最後，往下的過程中，突然聽到很大的一聲『碰』，回頭一看，有個人失足摔了下來，當下我只有1-2秒的時間反應，可能是本能...我告訴自己一定要擋下他，不然摔下去到底，大概3樓到地下1樓的距離，後果一定不堪設想。」

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後來，原PO成功用身體擋下該名乘客，對方頭破血流，一度沒了意識，「那時很擔心他沒了呼吸心跳，畢竟在電扶梯上很難做CPR，還好過1分鐘有恢復意識，我心中的大石也放下，感謝自己遇到突發狀況時的冷靜，也感謝其他民眾及站務人員，幫忙叫救護車及停止電扶梯。」

最後，他直言，「救人一命的同時也警惕自己，日後在搭電扶梯時，不要只顧滑手機，一定要專心踩穩，安全第一，電扶梯是真的危險。」

對此，大票網友洗版留言，「我知道那段電扶梯，你很厲害用全力擋住對方，而且還要小心自己不能跟著摔落。明天可能會全身痠痛，撞到的部位先冰敷一下 」、「好人中大獎！我在那一段手扶梯完全不敢滑手機，就是怕這種事情發生，那邊超可怕」、「天啊！你的本能反應真的很迅速，而且你的冷靜超乎你的想像才能救了這個人！感謝有您，不然後果不堪設想」、「你好勇敢，多虧了你他才能得救」、「好偉大」。

►本文由原PO授權引用。