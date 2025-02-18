作業問「父母職業的配備？」　爸填3字兒氣哭！同行卻笑翻了

▲「大冰紅」是老爸工作的重要配備之一。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名家長今發文表示，兒子學校的學習單上，問到父母職業及相關內容，結果老公在「工作時的配備」中，寫下「大冰紅」三字，讓兒子氣到哭出來；沒想到，話題掀起熱烈回響，大票同行不禁笑回，「還不錯！沒有阿比加檳榔」、「飲料錯了嗎」。

該名母親在「爆廢公社」發文提到，兒子學校的學習單，問到爸媽職業的配備，結果爸爸填上「大冰紅」，氣得孩子直接哭出來。

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當時，老爸無奈表示，「大冰紅錯了嗎？我吃飽喝足上班不行嗎？」然而，兒子堅持又崩潰地回，「不行！」

從截圖中可見，老爸是一位系統櫃師傅，平時的工作內容就是組裝櫃子，至於配備包括捲尺、槌子、衝擊起子以及大冰紅。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

PO文狂吸9千人按讚，大票網友紛紛回應，「其實老師自己也很想這樣填」、「爸爸沒有喝飲料的權利嗎」、「可以加波霸嗎」、「爸爸調皮」、「大冰紅覺得無辜，躺著也中槍」、「像我每天也要有標配的大冰美」、「爸爸好可愛」。

另外，不少同行則笑說，「還好沒寫檳榔+保利達」、「我都是麥香紅」、「大冰紅是實實在在的配備」、「那是耗材，不是配備」、「還好不是寫阿比」、「冰紅...就是保力達啊」、「大冰紅全糖，也是我的基本配備，沒什麼不妥啊？」

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