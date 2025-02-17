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美軍發動空襲！　在敘利亞擊殺蓋達組織分支高層

▲▼駐敘利亞美軍士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍在敘利亞發動空襲，擊殺蓋達組織分支「聖戰保衛者」高階成員。圖為駐敘利亞美軍士兵。（示意圖／達志影像／美聯社，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍中央司令部（CENTCOM）16日發布聲明表示，美軍15日在敘利亞發動精確空襲，擊殺蓋達組織分支「聖戰保衛者」（Hurras al-Din）一名高級財務和後勤官員。

法新社報導，美軍中央司令部並未公開空襲目標人物的身分，但稱此次行動目的為「破壞削弱恐怖分子策畫、組織、實施針對美國及其盟友平民和軍事人物攻擊的努力」。司令庫里拉（Michael Erik Kurilla）將軍表示，將會持續追捕恐怖分子，捍衛國土以及美國、盟友、合作夥伴人員。

就在今年1月30日，美軍中央司令部發動空襲，擊殺聖戰保衛者另一名高階特務札比爾（Muhammad Salah al-Zabir）。

依據美國賽德情報集團（SITE intelligence group），聖戰保衛者成立於2018年2月。美國2019年把聖戰保衛者指定為恐怖組織。

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