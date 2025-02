美軍發動空襲！　在敘利亞擊殺蓋達組織分支高層

▲美軍在敘利亞發動空襲,擊殺蓋達組織分支「聖戰保衛者」高階成員。圖為駐敘利亞美軍士兵。(示意圖/達志影像/美聯社,與本文無關)

記者詹雅婷/綜合報導

美軍中央司令部(CENTCOM)16日發布聲明表示,美軍15日在敘利亞發動精確空襲,擊殺蓋達組織分支「聖戰保衛者」(Hurras al-Din)一名高級財務和後勤官員。

法新社報導,美軍中央司令部並未公開空襲目標人物的身分,但稱此次行動目的為「破壞削弱恐怖分子策畫、組織、實施針對美國及其盟友平民和軍事人物攻擊的努力」。司令庫里拉(Michael Erik Kurilla)將軍表示,將會持續追捕恐怖分子,捍衛國土以及美國、盟友、合作夥伴人員。

就在今年1月30日,美軍中央司令部發動空襲,擊殺聖戰保衛者另一名高階特務札比爾(Muhammad Salah al-Zabir)。

依據美國賽德情報集團(SITE intelligence group),聖戰保衛者成立於2018年2月。美國2019年把聖戰保衛者指定為恐怖組織。

CENTCOM Forces Kill Senior Operative of Al-Qaeda affiliate Hurras al-Din



On Fed. 15, U.S. Central Command (CENTCOM) Forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria targeting and killing a senior finance and logistics official in the terrorist organization Hurras al-Din… pic.twitter.com/MTsJ5TbIe1