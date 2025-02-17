美風暴強襲9死！多人受困車內溺水　肯塔基州緊急狀態

▲美國肯塔基州嚴重淹水，多人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國東南部部分地區周末期間降下暴雨，街道、民宅淹水，河水水位迅速上升，車輛泡在水中，多人溺水，至少造成9人死亡，其中8名死者就在肯塔基州。肯塔基州已宣布進入緊急狀態。

CNN、BBC等報導，這場暴風雨把車輛、民宅淹沒水中，樹木倒塌，肯塔基州、田納西州與維吉尼亞州等地都出現災情，造成肯塔基州8人死亡、喬治亞州南部城市亞特蘭大1人喪命。肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）透露，該州大部分死者皆因洪水快速上升受困車內溺水，緊急救援人員已展開搜救行動，在不到24小時的時間內進行超過1000次的救援。

▲肯塔基州出現淹水災情，道路封閉。（圖／達志影像／美聯社）

貝希爾稱，這場風暴是至少10年以來遇過最嚴重的氣象事件，敦促該州民眾不要外出上路。貝希爾宣布肯塔基州進入緊急狀態，總統川普16日已批准，授權聯邦緊急事務管理署協調救災工作。

不過肯塔基州緊急事務管理官員吉布森（Eric Gibson）16日警告，惡劣天氣還會持續數天，河水水位還會繼續上漲。

另外，西維吉尼亞州長莫里西（Patrick Morrisey）則是在15日宣布，該州10郡進入緊急狀態，並在16日把另外3郡列入緊急狀態名單。