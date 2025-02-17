阻止川普「蔚藍海岸」計畫！埃及起草加薩重建願景　擬排除哈瑪斯

▲以哈停火之後，空拍畫面顯示，加薩人從被摧毀建築物旁走過。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從美國總統川普宣誓就職後，曾討論加薩走廊的重建計畫，表示希望由美國「接管」加薩，並主導重建、發展旅遊業。對此，埃及與世界銀行擬定加薩重建計畫，排除哈瑪斯參與，交由技術官僚與公民社會代表組成的委員會負責。阿拉伯聯合大公國與卡達願提供資金，但要求確保巴勒斯坦人可以留在加薩。

根據《衛報》，埃及與世界銀行擬定加薩重建計畫，考慮將加薩治理交由一個社會或社區支持委員會暫時負責，並確保將哈瑪斯成員排除在決策參與圈之外。然而，該計畫卻無法解決哈瑪斯的軍事問題與地位問題，這可能影響以色列是否支持加薩重建方案。

阿拉伯聯合大公國、卡達表態願提供資金援助，但條件是確保巴勒斯坦人不被迫遷至埃及或約旦，成為遠離加薩的難民。統計指出，加薩走廊約有65%的建築物遭到戰火毀損，重建預計耗時3至5年。

沙烏地阿拉伯尚未明確表態是否支持排除哈瑪斯，但阿拉伯聯合大公國外交顧問加爾賈什（Anwar Gargash）讚揚阿拉伯聯盟秘書長阿布・蓋特（Ahmed Aboul Gheit）呼籲哈瑪斯退出加薩治理的言論，稱其「恰當且理性」。

阿布・蓋特強調，巴勒斯坦人的利益應優先於哈瑪斯，認為哈瑪斯的決策最終導致加薩走廊陷入戰火之中；同時他也批評川普提出的遷移計畫，認為此舉恐加劇地區的不穩定性。

巴勒斯坦自治政府對此計畫持保留態度，擔憂這可能導致約旦河西岸與加薩形成兩個獨立的行政系統，進一步鞏固分裂。法塔赫高層吉布里勒・拉賈布（Jibril Rajoub）稱該計畫是「鞏固分裂的前奏」，並強調應維護巴勒斯坦政府的統一。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，美國不排除考慮替代方案，但強調任何計畫若允許哈瑪斯繼續留在加薩，都將無法獲得以色列的接受，從而使談判陷入僵局。