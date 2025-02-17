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黃仁勳心腹曝光！協助輝達市值突破111兆元　他為中國設計晶片

▲▼輝達GPU高級副總裁艾爾本為中國設計出降規版晶片。（圖／翻攝自Nvidia）

▲輝達GPU高級副總裁艾爾本為中國設計出降規版晶片。（圖／翻攝自Nvidia）

記者羅翊宬／綜合報導

輝達（Nvidia）憑藉人工智慧（AI）晶片的成功，市值突破3.4兆美元（約新台幣111兆元），但該公司正面臨美國政府對中國出口管制的挑戰。為了應對政策與法規上的限制，輝達執行長黃仁勳委託輝達GPU高級副總裁艾爾本（Jonah Alben）為中國設計降規版晶片。他透過調整旗艦晶片的性能，使其符合美國法規，確保輝達在全球AI晶片市場的領先地位。

根據美媒《華爾街日報》，現年51歲的艾爾本負責為輝達開發圖形處理器（GPU），領導約1000名工程師。他的技術專長與管理能力，使他被視為與黃仁勳同等重要的核心人物，也是能夠直接向黃仁勳彙報的數十名高階主管之一，不僅解決技術難題，還需確保公司在美中科技競爭下持續推進。

艾爾本領導AI晶片的工程設計，但這份工作也讓他陷入美中科技領域競爭的險地，因為「深度求索」（DeepSeek）等中國新創公司利用輝達專為中國設計製造的降規版晶片，向美國發起挑戰。

美國官員抱怨，稱輝達的晶片為中國提供突破出口限制底線的機會，並破壞了美國在阻止中國發展並取得軍事用途AI的努力。

輝達拒絕讓艾爾本接受採訪。

艾爾本的技術敏銳度與決策能力，讓他在1997年加入輝達後迅速嶄露頭角。輝達最初專注於遊戲圖形運算，後來發現GPU在AI訓練上具有巨大潛力，此一發現令艾爾本驚訝。他認為，技術創新關鍵在於深入研究市場需求，並透過與內部AI研究人員的交流，預測未來發展方向。

他早年的划船經歷，也對他的領導風格產生影響。作為史丹佛大學賽艇隊舵手，他習慣在競爭激烈的環境下迅速做出決策，這種經驗在技術領域發揮了作用。他的決策有時必須在短時間內影響輝達數月、甚至數年的發展，影響相當深遠。

輝達在AI晶片市場的領先地位，使其成為全球科技競爭的焦點。儘管對於輝達調整性能後的降規版晶片能否符合管制規範仍有所爭議，但輝達強調公司始終遵守法律。艾爾本的決策不僅關乎技術發展，也涉及全球科技產業的競爭格局。

在艾爾本的領導下，輝達持續開發先進AI晶片，為Google母公司Alphabet、微軟等企業提供關鍵技術支援。未來，隨著AI技術的進一步發展，輝達在全球市場的影響力將持續擴大，而艾爾本仍將在其中發揮關鍵作用。

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