獨／控日春木瓜牛奶用爛水果、過期牛奶　爆料者再揭：還欠薪水

▲女網友連日爆料春木瓜牛奶使用爛木瓜。（圖／翻攝自臉書社團●【爆料公社二社】●）

記者蔡玟君／台北報導

吳姓女網友從15日連續兩日爆料日春木瓜牛奶使用發霉木瓜，更於今（16日）再發不自殺聲明，表示自己所言屬實，同時加碼爆料曾有門市使用過期牛奶。吳姓女網友也接受《ETtoday新聞雲》訪問，她強調自己和執行長沒有私人恩怨，也說爆料後，有收到其他已離職員工私訊，表示不只處理過發霉木瓜，還被積欠薪水，而執行長一直撇除關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳小姐的第一篇爆料，她受訪時表示隱忍到離職後才敢發文。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

吳小姐說，自己一直以來都想爆料，但礙於還在職而不敢發聲，只能默默收集證據，直到今年離職，才決定鼓起勇氣爆料。她表示，約去年10月前後在門市收到發霉木瓜，詢問執行長如何處理，被指示削掉壞掉部分、不要整顆丟掉，執行長更在桃園捷運店拍攝影片示範，傳到群組。

▲吳小姐也提供其他門市詢問執行長爛掉木瓜如何處理。（圖／吳小姐授權提供，請勿翻攝）

針對自己在爆料文章中所提的黑名單店家，吳小姐表示自己並沒有實際在那幾間店待過，但當執行長向瓜農免費進原本要丟掉的木瓜給直營店使用，並說也有加盟店會買，她隨口詢問是哪些分店時，執行長曾提到那些店名，所以才被她列為黑名單。她也說曾在北部某分店碰到開幕第一天水果就很爛，甚至還有老鼠咬水果。

▲吳小姐表示，自己爆料後也收到許多網友私訊。（圖／吳小姐授權提供，請勿翻攝）

吳小姐說，她發文爆料後也收到許多網友私訊，表示同樣收到相同處理爛掉水果的指示，亦有前員工被積欠薪水一年，但執行長撇除關係，並鼓勵她如果真的被告願意出庭協助作證。

▲吳小姐再爆料執行長教分店使用過期鮮奶。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）

對於最新爆料店家使用過期牛奶的截圖，吳小姐表示該分店已經收攤，是過去門市還有營業、自己也在該門市群組內時，有員工詢問過期牛奶怎麼處理和執行長的指示，她說自己也曾收到同樣的指示，為了證明自己沒有說謊，才提供截圖。

而稍早經加盟主證實，執行長李燿忠已於1月30日離世、2月13日火化。被點名列為黑名單店家的卓姓加盟主受訪時強調，自己進貨的水果廠商與總部不同，有自己的供應商，只有去年10、11月因水患，全台木瓜短缺，執行長身為總部代表，協助全台加盟者找到屏東產銷班做為進貨來源，並分A、B、Ｃ三種等級，如A就是青木瓜，C就是已經熟的木瓜，自己當時也有跟著叫貨，但叫的都是A等級的青木瓜。

卓姓加盟主說，若是叫貨真的收到發霉爛掉的木瓜，也會第一時間拍照存證回傳給供貨商，請供貨商確認並補上後，就會把爛掉水果丟掉，皆有證據可證明。