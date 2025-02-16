網友再爆日春拿農民不要的爛木瓜來用　加盟主怒駁：斷章取義

▲網友再爆料日春木瓜牛奶使用爛木瓜。（圖／翻攝自臉書社團●【爆料公社二社】●）

記者蔡玟君／台北報導

一名吳姓網友連續兩天爆料日春木瓜牛奶使用爛木瓜製作飲料，更指「執行長向瓜農進貨準備丟掉的木瓜免費給店內使用」，更直指多家加盟店是他心中黑名單。其中遭點名的美麗華、京站和林口長庚店的卓姓加盟業主今（16日）針對新爆料，則向《ETtoday新聞雲》還原情況，指該截圖斷章取義，且經過側面了解，該網友與執行長曾有官司糾紛，不排除是趁人已逝世、狹怨報復。

卓姓業主表示，自己三間分店水果來源與總部不同，有自己的供應商，但在去年10、11月因水患，全台木瓜短缺，執行長身為總部代表，協助全台加盟者找到屏東產銷班做為進貨來源，並分A、B、Ｃ三種等級，如A就是青木瓜，C就是已經熟的木瓜，自己當時也有跟著叫貨，但叫的都是A等級的青木瓜。

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卓姓業主進一步指出，從吳姓網友的爆料截圖最上方設為公告的統編查詢，就可以知道該截圖都是來自桃園機場店，屬於執行長直接管轄，針對執行長如何處理木瓜他不便多評論，但僅以一間店的截圖就抹黑自己的店，讓他無法忍受。

▲日春木瓜牛奶卓姓業主表示，自己的店若收到水果爛了，都會拍照給供應商存證並丟棄。（圖／卓先生提供）

他強調，自己進貨的水果廠商與總部不同，且若是真的收到發霉爛掉的木瓜，也會第一時間拍照存證回傳給供貨商，請供貨商確認並補上後，就會把爛掉水果丟掉，皆有證據可證明。

至於吳姓網友自稱曾到各店支援，卓姓業主表示，自己的店都是自己請店經理、員工，不曾請來外聘人員支援，唯一可能就只有在開店第一周，對方以總部人員身份到店做員工訓練，「如果是美麗華店，那也是兩年多前的事。」

最後他也表示，有側面了解到該網友在執行長生前就有許多糾紛，更曾有官司訴訟，「這是很多人都知道的事。」他也表示不排除可能趁人已逝世、無法自辯而狹怨報復。而對於與執行長糾紛，吳姓網友在截稿前並未有回覆。