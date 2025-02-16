洗完澡不舒服！搶救1小時不治　日春木瓜牛奶執行長「背景起底」

▲（左）網上傳出日春CEO過世的靈堂照。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／劉維榛報導

才遭網友爆料「使用腐爛木瓜」製作飲品的日春木瓜牛奶，如今加盟主證實，執行長李燿忠在1月30日過世，也有其他加盟主參加了告別式。對此，李燿忠背景也被挖出來，他接棒家裡事業，並從夜市基層做起，2023年更驕傲喊話「已破70加盟店」。

日春卓姓加盟店業主向《ETtoday新聞雲》表示，加盟店和百貨需換約，因此看到李燿忠死亡證明，得知李已於1月30日那天離開，且聽說2月13日火化，也有其他加盟主參加了告別式。至於死因，卓稱自己非親屬，不方便透露。

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而李燿忠經營背景也被起底，2023年他在臉書粉專透露，品牌是由老爸老媽一手創立，他們在中壢夜市每天辛苦推著老舊攤車，辛苦維持30年良好品牌，他接棒家裡事業後，也從夜市基層做起。

有生意頭腦的李燿忠也擴大經營模式，包括店面式、攤車式及商場式，並號稱加盟金是全台最低，主張讓加盟主從中獲利更多，「1.招牌使用權、2.永久區域買斷、3.不綁全部水果原物料，避免被加盟商剝2層皮」，短短開放加盟一年時間，已突破70家加盟店。

李燿忠1月26日才PO文分享新分店開幕的喜訊，同時也放眼海外市場，包括柬埔寨、泰國、加拿大、越南、香港、澳門、美國、菲律賓等都在籌備中，不料突然驟逝。據《TVBS新聞網》報導，親友透露，李燿忠洗完澡後，發現心臟不舒服，說躺一下就好，事後身體依舊不適，送醫搶救1小時仍不治。

▼日春木瓜牛奶執行長李燿忠。（圖／翻攝日春木瓜牛奶台灣總部FB）

