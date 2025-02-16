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快訊／控日春木瓜牛奶用發霉原料！爆料者急發不自殺聲明

▲爆料者發布不自殺聲明。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲爆料者發布不自殺聲明。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

記者楊庭蒝／綜合報導

日春木瓜牛奶近日捲入食安爭議，一名自稱資深老員工的吳姓網友爆料，多家分店使用發霉、腐爛的木瓜製作飲品，甚至點名部分分店為「黑名單」，引發社會關注。他稍早更發表「不自殺聲明」，指稱遭到恐嚇與威脅。台北市衛生局表示，將前往台北市分店稽查，若發現違規，將依法開罰。

吳姓網友15日發文指控，自己過去在日春木瓜牛奶的百貨分店工作時，經常收到發霉、腐爛的木瓜，向當時的執行長詢問時，對方表示這些木瓜只是「外皮醜」，並透露這些木瓜原本是瓜農要丟棄的，他請農民免費提供給直營店使用，甚至低價賣給部分加盟店。吳姓網友更列出多家「黑名單」，包括美麗華店、京站店、新光三越A8店、林口長庚醫院店等，並強調「員工不能隨便丟木瓜，否則會被罰款」。

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隨著事件發酵，部分網友發現日春木瓜牛奶的執行長李燿忠已於1月30日離世，2月13日火化，家屬尚未對外發聲。吳姓網友16日再度發文表示，自己並不知情執行長已經過世，強調「手上還有很多資料」，但為了尊重死者，不會再公開相關資訊。

不過，吳姓網友透露，近日有網友私訊警告，有些加盟主試圖透過提告來逼他現身，甚至揚言找黑道對付他，還有人冒充記者試圖安排見面。他最後表示，為自身安全考量，決定發出「不自殺聲明」，並強調「我願意為自己的話負法律責任」。

對此，台北市衛生局表示，將派員前往台北市分店稽查，依據《食品安全衛生管理法》，若發現違規，將依法處新台幣6萬元至2億元罰鍰。衛生局指出，這些分店去年皆曾接受不定期稽查，當時結果均為「合格」或「已改善完成」，但因本次爆料涉及嚴重食安問題，將進一步檢驗，以確保食品安全。

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