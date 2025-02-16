網友再爆日春爛木瓜來源「免費拿農民原本要丟的」：直營店先用

▲網友今再爆料日春木瓜牛奶使用爛木瓜過程。（圖／翻攝自臉書社團●【爆料公社二社】●）

記者蔡玟君／綜合報導

一名吳姓網友15日爆料日春木瓜牛奶多家分店使用腐爛木瓜製作飲品，掀起網友熱議，更有加盟店主跳出來喊告。但吳姓網友今（16日）下午再發文表示，過去在店內上班時，常會收到發霉發爛的木瓜，和執行長求證為什麼不送好的水果，執行長表示，那些都是瓜農要丟掉的，他請對方免費提供給直營店，吳姓網友也表示「願意為自己所講的話負法律責任。」

吳姓網友表示，自己最開始是在台北百貨日春木瓜店上班，常常會收到發霉發爛的水果，因此詢問執行長為什麼不送好的果，結果得到「那些木瓜沒有發霉跟爛，只是皮醜」，進一步問執行長怎麼會有這些木瓜，對方回覆他跟農民叫大量的木瓜，有些木瓜原本是要丟掉的，但他請瓜農免費給他，不好的木瓜會先給直營店用，如果有多的不好木瓜會便宜賣給別的加盟店。

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吳姓網友說，自己順口問他賣給哪些加盟店，執行長說很多加盟店搶著跟他要便宜的木瓜，其中美麗華店、京站店、新光三越A8店，林口長庚醫院店都會跟他叫便宜木瓜，也是叫得最多便宜木瓜的店，所以這幾家店是心裡面的黑名單。他也提到，尤其曾待過A數字百貨公司，便宜的木瓜叫最多，並表示附圖是跟執行長真實的電話記錄，「若我有半句虛言，歡迎對我提告，我們員工不能隨便自己丟木瓜，會被罰款。」

對此，許多網友均留言表示「有夠噁」、「好缺德」、「不敢喝木瓜牛奶了」。而日春木瓜牛奶執行長李燿忠則經加盟主側面證實，已於今年1月30日逝世，並在2月13日火化，但尚未有家屬出面證實。

▲▼卓姓加盟店業主表示自己進貨的水果和總部廠商不同，都有檢驗證明。（圖／卓姓業者授權提供，請勿翻攝）

而稍早卓姓加盟店業主接受《ETtoday新聞雲》採訪則表示，對於使用腐爛木瓜的爆料，他坦言網友爆料放的影片的確是執行長本人聲音，他不予置評。但隨即憤怒表示，自己擁有3家加盟店被網友點名為黑名單，但自己的水果進貨商與總部進口商完全不同，加上自己多間加盟店都在百貨、醫院內，衛生局每幾天都要稽查，自己甚至有所有水果出廠檢驗證明。

他表示，吳姓網友說衛生局不用查了，因為查也查不到，但衛生局稽查過程除了會現場要求現打木瓜檢驗外，也會將切片帶回檢測，「如果真的有問題，怎麼可能會查不到？」並堅持自己店內的產品都是現點現做。

卓姓業主進一步指出，吳姓網友指稱曾到自己的店內支援，但自己名下所有加盟店都使用自己聘請的店經理、員工，從未有外來人員支援過，因此他看到這些指控才會氣得提告，並要吳姓網友出來面對。