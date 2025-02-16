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總預算案18日協商恐破局　藍委嘆悲觀：今年是民進黨的大罷免年

▲▼國民黨團召開 柯建銘 鬼話連篇 有臉惡搞在野黨 從不自我檢討 記者會 林思銘 羅智強 林沛祥 徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委林沛祥對於週二協商結果感到悲觀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院三讀通過114年度總預算，大砍3千億元，不過府院紛紛痛批會癱瘓政府，在總統賴清德要求下，立法院長韓國瑜18日將召集朝野協商，在總預算送出前，討論是否還有其他解決方案。國民黨立委林沛祥今（16日）直言自己對於協商結果悲觀，在行政院、民進黨團總召柯建銘，或甚至是賴清德總統心中，未來這年就是特別的選舉年，是一個大罷免年。

立法院18日將針對總預算案協商，據了解，行政院預計將由祕書長龔明鑫率隊列席，說明總預算窒礙難行之處，由於韓國瑜已表態，協商方向非修改三讀內容，而是在追加預算或解凍報告，但行政院立場也頗為堅定，即主計總處提出立法院就114年總預算案的宣讀內容，有12項窒礙難行之處，及追加減是既定程序。就看解凍案是否成為化解的第一步；不過朝野私下都不樂觀，推測協商恐再度破局。

林沛祥說，民眾黨團總召黃國昌也不認同這場協商，他則是肯定韓國瑜的善意，韓身為院長還是希望朝野能夠和諧，解決總預算的紛紛紛擾擾，行政院該提出的追加減預算、立委們該審查的審查，每個人都有自己的角度。

不過，林沛祥也坦言，對於協商結果有不好預感，在朝野目前嚴重缺乏互信基礎的狀況底下，就算韓國瑜想要幫中華民國多做一點事情，讓朝野能夠和諧，讓未來國家能穩定一點，但在行政院、民進黨團總召柯建銘，或甚至是賴清德總統心中，未來這年就是特別的選舉年，是一個大罷免年，「因此我對於總預算三讀後還要協商，是很悲觀。」
 

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國民黨林沛祥總預算韓國瑜朝野協商

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