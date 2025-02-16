稅收超徵國民黨喊普發1萬　郭國文指5邏輯謬誤

▲郭國文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

財政部日前公布113年全國稅收實徵淨額達3兆7619億，超出預算數5283億，國民黨團呼籲，政府應普發全台灣每人1萬元現金。對此，民進黨立委郭國文批評，藍營在財政議題上前後矛盾。他指出，去年底國民黨才批評政府「債留子孫」，如今卻改口稱「台灣舉債低」，並要求將超徵稅收普發現金，甚至意圖阻止財政部還債。

郭國文列舉多點質疑國民黨財政主張的邏輯矛盾，包括國民黨主張中央政府超徵就該還給民眾，但藍白推動的《財劃法》卻讓部分縣市在不需課稅的情況下，仍能獲得超額財源，形成標準不一的對比。

第二，郭國文說，地方超徵800億，是否也該普發？ 他質疑，既然國民黨認為中央超徵應發放現金，那麼地方政府去年超徵的802億元，是否也應該普發給地方民眾？

第三，郭國文指出，普發現金恐加劇通膨，國民黨宣稱普發現金能「抗通膨」，但事實上，當市場流動現金增加，反而可能推升通膨。他更點名國民黨立委賴士葆，質疑身為資深財委會委員，竟會忽略這一財經常識。

第四，郭國文表示，國民黨在總預算審查時刪除了台電1000億元的撥補，郭國文警告，這筆錢若無法補助台電，將影響其財務狀況，未來恐需調漲電價，進一步加劇通膨壓力。

最後，郭國文指出，財政資源應更有效運用，普發現金讓富豪如郭台銘也能領取1萬元，並不符合財政資源最佳利用原則。他建議，這筆超徵稅收應用於台電、勞保撥補，以避免財務危機，或投入台南捷運、溪北建設等公共建設，以提升地方發展。