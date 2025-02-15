大罷免戰場延燒　徐巧芯、許淑華臉書開戰

▲徐巧芯指許淑華協助罷免團體，兩人為此在臉書開戰。（圖／取自徐巧芯臉書）



記者陳家祥／台北報導

民團發動的大罷免持續延燒，面臨罷免團體纏身的國民黨立委徐巧芯今（15日）在臉書指出，民進黨北市議員許淑華與穿著罷免徐巧芯團體背心的人同框，宣稱戳破綠營謊言，直言罷免就是民進黨披著公民團體的皮。隨後許淑華反擊，這是她例行的市政、法律諮詢服務，遇到在鄰近擺攤連署的罷團索取礦泉水，她基於禮貌送水，竟被看圖說故事，「徐巧芯到底是有多害怕？」

徐巧芯今在臉書指出，民進黨不演了先前還說是「公民團體」，結果民進黨議員許淑華開始在連署攤招呼自己的支持者到現場連署。

徐巧芯指出，2月4日許淑華說「我沒有主導罷免活動」，1月9日許說罷免團體捷運出口罷免的收件站無關；再往前到2024年6月20日，許說不會發動罷免立委徐巧芯，這些是民眾自發行為。徐直言，罷免就是民進黨披著公民團體的皮。

許淑華則反嗆，「徐巧芯是不是急了？看到這麼多人寫連署書要罷免很緊張吧？」她說，今天她例行性在周六上午10點到12點在中崙慈賢宮擺攤，為市民朋友提供市政、法律的諮詢服務，剛好要罷免徐巧芯的公民團體也在附近擺攤連署，今天天氣較熱，他們來希望能索取一些礦泉水，基於禮貌，因此親自與同仁送水過去給他們加油打氣。

許淑華質疑，這樣也可以被徐巧芯看圖說故事？到底是有多害怕？急得行事風格就像個狗仔一樣。她說，自己還是老話一句，罷免妳徐巧芯的連署書多寡，不是我許淑華可以決定的，是妳徐巧芯自己有多討人厭，就會有多少人想罷免妳。

接著徐巧芯再反擊，許淑華加碼自爆物資（水）也是自己提供的，這幾箱也是要錢的呢，支援物資、手上拿著連署書到處拉客，以為民眾都是瞎子嗎？揭穿民進黨說罷免團體只是「公民團體」的謊言，跟急不急有什麼關係，單純覺得這種人很作，就這麼簡單。

徐巧芯表示，許淑華說很多人簽連署書我緊張死了，但他自己PO的照片只有一個人在連署，「這是在幫倒忙嗎？」

▲許淑華地方法律諮詢服務。（圖／取自許淑華臉書）