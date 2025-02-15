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「一碗拉麵250日圓」比泡麵還便宜　年輕老闆堅持不漲價

▲▼「一碗拉麵50多元」比泡麵還便宜　日年輕老闆堅持不漲價。（圖／翻攝IG@ramen.gyoza.250）

▲村上英雄嚴格控制成本，堅持提供250日圓的拉麵。（圖／翻攝IG@ramen.gyoza.250）

記者吳美依／綜合報導

日本茨城縣水戶市一間拉麵店，剛剛迎接開業一周年，34歲老闆村上英雄堅持提供「便宜又讓人滿足」的拉麵，每碗只要250日圓（約新台幣53元），在萬物齊漲的時代，讓許多客人大感驚艷。

讀賣新聞等日媒報導，「ラーメン・餃子２５０」的招牌拉麵一碗只要250日圓，雞骨與蔬菜熬煮的醬油湯頭，搭配細麵、叉燒、海苔與碎洋蔥，一點也不馬虎。此外，加點蔥、叉燒、筍乾等配料，每項只要100日圓（約新台幣21元），一盤餃子也只要250日圓。

村上老家經營老字號製麵廠，但在2011年311大地震之後，面臨生意困難。村上大學畢業之後，本來在資訊科技（IT）產業工作，卻在幫忙老家生意的過程中，重燃小時候開一間拉麵店的夢想，歷經千辛萬苦，終於在水戶市鬧區開張。

村上向老家製麵廠購買自己做的麵條，透過減少原物料及水電費用方法，嚴格管控成本，才能堅持提供一碗250日圓的拉麵，甚至比日本超商的一些泡麵更便宜，「我一直都在跟成本戰鬥，希望讓很多人嚐到一碗努力創造出來的拉麵。」

「ラーメン・餃子２５０」2月1日迎接開幕1周年，估計這一年來至少3萬人光顧。村上計畫持續創作不同口味，推出限時60分鐘的「1000日圓拉麵餃子吃到飽」，並且開辦兒童食堂，讓附近小學生每天都能吃一次免費拉麵。

根據帝國資料調查公司（Teikoku Databank）調查，2023年日本350間拉麵業者之中，33.8%出現虧損，27.7%獲利減少，一共61.5%面臨業績惡化，背後原因正是原物料高漲導致。

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