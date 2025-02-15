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遊日注意！日本短暫回溫「2／18再度急凍」　陷極度寒冷

▲▼ 日本富山縣西部射水市，小學生冒雪上學。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本15日短暫回溫，但下周將再度迎來霸王寒流。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本上周被冷氣團籠罩，迎來霸王級寒流，各地都下起大雪。儘管今（15）日因高氣壓覆蓋，全日本天氣晴朗，各地回暖，但隨著低氣壓逐步逼近，西部地區的雲量將逐漸增加，夜間部分地區可能出現降雨，18日全日本將再度陷入嚴寒，尤其日本海沿岸也會有強烈降雪。

根據《日本氣象協會》報導，儘管北海道、東北及北陸地區清晨仍有局部降雪或降雨，不過隨著高氣壓覆蓋，天氣回暖，從15日中午開始，晴朗區域將逐漸擴大。東北地區太平洋一側14日風勢強勁，但15日起風速有所減弱。

關東甲信與東海地區15日整天都將是晴天，包括沿山地帶在內，各地天氣穩定。近畿、中國及四國地區上午雖然整體放晴，但是午後雲層增多，夜間可能會有零星降雨。

九州及沖繩，雖然雲量較多，仍偶有陽光露臉，但部分地區從15日上午開始將有短暫降雨，晚間降雨範圍還會進一步擴大。

▲▼日本大雪,日本下雪,金閣寺雪化妝。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本18日將迎來大雪。（圖／達志影像／美聯社）

日本15日各地氣溫與14日相比，大部分持平或略高。北海道最高氣溫約3℃，東北及北陸約8℃至10℃，整體高於往年平均。關東至九州地區最高氣溫約13℃，沖繩則維持在20℃左右。

西日本部分地區16日清晨會出現降雨，不過白天天氣會逐步回暖。然而，17日上午氣溫雖仍會維持較高水準，但午後冷空氣快速南下，北陸以北地區預計會開始降雪。

全日本18日起將迎來長達一周的嚴寒天氣。北海道及東北地區日本海一側會出現降雪及暴風雪，北陸至山陰一帶也會下雪，關東北部、長野及岐阜等山區亦可能出現大雪，且部分地區恐下起「警報級大雪」。東海至西日本地區的太平洋一側的部分地區也會有降雪。

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