姬路城非市民成人票價　擬2026年3月漲至2500日圓

▲姬路市政府將調漲非市民成人票價到每人2500日圓，是現行收費的2.5倍；2500日圓的門票收費屆時將成為日本全境各古城之最。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本獲列入世界遺產的知名觀光景點姬路城入場門票，確定將採市民與非市民有別的「雙重定價」，非姬路市民成人票價預計從2026年3月1日漲至2500日圓（約新台幣515元）。

日本每日放送（MBS）報導，姬路城現行入場收費為18歲以上成人每人1000日圓、孩童每人300日圓。不過，兵庫縣姬路市政府表示，面對人事費用等成本增加，預估未來10年相關花費約需280億日圓。

因此，姬路市政府將調漲非市民成人票價到每人2500日圓，是現行收費的2.5倍；2500日圓的門票收費屆時將成為日本全境各古城之最。另一方面，姬路市民成人票價則維持1000日圓不變。

讀賣新聞報導，姬路市政府昨天表示，非市民成人票價將從1000日圓調漲到2500日圓，目標訂明年3月1日上路。

日本全境少有觀光設施採取「雙重定價」，姬路市政府將把相關條例修正草案，送進預計2月17日開議的市議會進行審議。

姬路城目前面臨古蹟維護管理與整修等重要課題，市府估算未來10年可能要花費約280億日圓，除了來自中央和兵庫縣政府補助及市府本身既有財源外，預算缺口將高達約210億日圓。

除了調高對非姬路市民的成人門票收費外，市府也將發行一年內可無限次入場的年票，每張價格為5000日圓。（譯者：黃名璽）