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東電拆福島核電廠空貯存槽　核處理水排海後首見

▲▼福島第一核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲福島第一核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本東京電力公司（東電）自1年半前開始將「核處理水」排放入海後，今天首次著手拆除福島第一核電廠廠區內空置的貯存槽，預計2026年3月前拆除12座貯存槽。

福島第一核電廠腹地內約有1000座貯存槽，存放超過130萬公噸「核處理水」，這些水已利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質。

東電自2023年8月起，開始將氚濃度稀釋到國家標準值以下的「核處理水」排放入海，部分貯存槽隨排放作業進行而逐漸空出。

「讀賣新聞」報導，由於占地面積廣大的貯存槽成了廢爐作業的一大阻礙，因此東電規劃在「核處理水」排放入海後，陸續拆除空置的貯存槽。

東電這次預計拆除的12座貯存槽，位於3號機組反應爐廠房約500公尺外，每座高度約12公尺、直徑約9公尺、容量約700公噸，每座貯存槽約需耗時2至3週拆除。

拆除作業自今天上午展開，作業人員使用起重機移除貯存槽的上蓋。這批拆除作業結束後，預計將騰出約1600平方公尺的空地，將劃定為存放福島第一核電廠3號機組反應爐熔融核燃料團塊等設施的預定地，這些熔融核燃料團塊目前尚未被取出。

「每日新聞」報導，東電後續預計再拆除9座貯存槽，累計將拆除21座貯存槽，有望騰出約2900平方公尺空地。

截至2024年11月，東電累計排放約7萬8000公噸「核處理水」入海；截至本月6日，貯存槽仍有約129萬7000公噸「核處理水」，占總容量的95%。

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