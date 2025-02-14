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LaLaport插旗南港　恐造成「交通地獄」

南港展覽館吸引不少人潮前往，未來加上南港LaLaport進駐，恐讓南港陷入「交通地獄」。（圖／三井不動產提供、報系資料照）

▲南港展覽館吸引不少人潮前往，未來加上南港LaLaport進駐，恐讓南港陷入「交通地獄」。（圖／三井不動產提供、中時報系資料照）

圖文／CTWANT

「台北的百貨公司超多！」光是信義區0.5平方公里內（約莫2個大安森林公園）就有15間百貨，堪稱全世界百貨密度最高的區域。即使如此，百貨業者並未停下腳步，金蛇年台北有3間大型商場要大展身手，包含三井不動產集團的南港LaLaport、大巨蛋遠東Garden City及統一集團Dream Plaza，總超過10萬坪商場搶在今年開幕，再掀戰火。

這場百貨三巨頭大戰中，日本三井不動產集團是唯一的外籍兵團。從和服服飾店轉進不動產業的三井不動產，1914年設立、1949年上市，跨入住宅和度假地事業，建造日本首座摩天大樓霞關大廈，更成功打造13座MITSUI OUTLET PARK。

穩居日本商用不動產龍頭的三井不動產集團，近來拓展海外市場，其中又以台灣為重點。2016年，台灣三井不動產以「MITSUI OUTLET PARK林口」，首度進軍台灣，營運首個週末就創下單日訪客數10萬人高峰。林口三井OUTLET董事長篠塚寬之在開幕時說，「三井將在台灣、新加坡及上海3大重點區域投資3,000億日元（約新台幣648億元），估約1,500億日元（約新台幣324億元）將投資於台灣。」

三井OUTLET開在郊區林口，提高餐飲佔比的策略，果然奏效，讓台灣零售業者刮目相看，就連台灣三井不動產董事長下町一朗也大開眼界，直呼「台灣市場很大！」不解為何大家都說「台灣市場很小」。

在下町一朗領軍下，近5年馬不停蹄地在北中南新開店，包括台中港、台南及林口二館等3間OUTLET間，還引進母集團百貨事業「LaLaport」，第一間開在台中，2024年營收一舉超過260億元，儼然零售新天王。

接下來，三井不動產將在南港經貿園區C3複合式商場打造LaLaport。為何插旗南港？三井不動產內部曾評估，此案緊鄰南港展覽館、中信金融園區，鄰近有捷運板南線及文湖線，與高鐵南港站形成三鐵共構站，將吸引大量國內外商務旅客，周邊有密集的住宅人口，未來商機及周邊效益可期。

南港LaLaport早在2017年向台灣人壽承租，2年後動土，原訂2021年底營業，但因工期、疫情等因素延後，蛇年開春後確定3月20日開幕，樓地板面積4.7萬坪，遠超過台北101購物中心的2.3萬坪。

據了解，南港LaLaport將有近300間店鋪進駐，設有威秀影城、台北市首間LOPIA日本超市、Kidzania兒童體驗等設施，是一個匯集高端時尚、異國美食、居家生活、親子娛樂、藥妝美容的全方位商場，預估能帶動三井集團台灣業績衝向300億元。日本大型連鎖超市「LOPIA」首度插旗台北市，將在LaLaport南港店開幕。（圖／報系資料照）

▲日本大型連鎖超市「LOPIA」首度插旗台北市，將在LaLaport南港店開幕。（圖／中時報系資料照）

至於LaLaport和信義區、東區百貨有何區別？三井不動產內部人員告訴CTWANT記者，LaLaport定位是「區域型購物中心」，以所在區域的居民需求出發來規劃商場，像三井在日本的LaLaport據點，除了服飾餐飲娛樂店舖，還有寵物美容、藥局、診所、廚藝教室、瑜珈中心、按摩舒壓、美甲等，依周邊居民或顧客需要而引進，「這跟台灣民眾熟悉的『都心型百貨』常見店舖，有些差異。」

新商場的開幕令不少台北人期待，對南港人來說可能是交通惡夢的開始。南港居民張先生就告訴CTWANT記者，「現在週六、日或南港展覽館有大型展覽時就會很塞。」對於接下來LaLaport的進駐，他表示，「一定更塞，不過之後又多一個可以遛小孩的地方，其實也不錯。」

事實上，去年Computex（台北國際電腦展）在南港展覽館登場，4天即創下10萬觀展人數，較前一年人潮暴增7成，為「史上最多的一次」，大批人流、車流，以及總統車隊交管，造成汐止往南港路段大塞車，市區車潮也是水泄不通。

由於LaLaport緊鄰南港展覽館、中信金融園區，加上捷運汐東線工程即將啟動，台北市議員李明賢提到，台中LaLaport在2023年5月開幕時湧進約3千人造成周邊交通大塞車，且觀察內湖Costco假日購物車潮來看，南港周遭道路服務水準怎麼可能不塞車？台北市政府也表示，「將成立專案小組因應。」

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