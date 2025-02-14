Joeman開拍《分手擂台》！預告釋出孫生情侶檔火爆互嗆　孫媽亂入

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Joeman開拍《分手擂台》！預告釋出孫生情侶檔火爆互嗆　孫媽也亂入

Joeman開拍《分手擂台》！預告釋出孫生情侶檔火爆互嗆　連孫媽也亂入

▲Joeman開拍《分手擂台》，預告釋出孫生情侶檔火爆互嗆，引網友熱議。（圖／Instagram／joemanweng）

圖文／CTWANT

節目《分手擂台》過去由沈玉琳製作、陽帆主持，會邀請失和的素人情侶上節目爭辯，受到許多觀眾喜愛。而近日Netflix官方宣稱節目即將回歸，怎料只是為了新戲《童話故事下集》做宣傳，讓許多粉絲相當失望。不過，百萬YouTuber Joeman立刻抓住這波流量，找來孫生情侶檔翻拍，直呼「Netflix不拍的，我們拍！分手擂台2025，本月上線！」

百萬YouTuber Joeman近日在自己的網路上釋出預告片段，從影片中可以看到，來賓是孫生和交往2年多的女友多芬。孫生先是質問多芬「在一起為什麼一定要公開？你跟我在一起只是想紅而已啊！」接著多芬便氣憤地推開孫生，怒回「你有別的女生」、「死渣男」。

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此時，差點跌倒的孫生氣得大吼「你怎麼動手」，之後便使出空氣拳。後來孫生媽媽就入鏡插嘴，表示「我比較喜歡林襄，她比較好」，連酷炫的爸媽都出現在鏡頭內，替兩方說話。

影片一出也引起網友熱議，紛紛留言表示「太好笑了」、「好像很精彩」、「求完整版((敲碗。Netflix不拍的直接做系列節目了」、「看留言才知道原來不是陽帆本人啊，Joeman也太像了吧」、「哈哈吵得好用力喔！臉都爆青筋了」、「這個會中」。

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