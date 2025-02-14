台中三越氣爆！10樓員工怨「施工超大力」　工人憶：像災難電影

▲台中新光三越當時在11樓施工的工人，一開始以為是樓上施工打穿樓板，沒想到竟然是爆炸。（圖／翻攝記者爆料網）



圖文／CTWANT

台中新光三越中港店13日上午11時半發生氣爆意外，造成4死。事後傳出爆炸點位於12樓。有媒體找到當時在11樓施工的工人，對方心有餘悸表示，施工到一半聽到樓上發出巨響，還感受到宛如地震般的上下劇烈晃動，緊急疏散到一樓才知是發生氣爆。另有名疑似10樓餐廳的員工透露，樓上裝潢拆除工程從一大早就非常大聲、大力，震到廚房中島的餐具都在不同晃動，連瓷盤都在位移。

據了解，台中新光三越氣爆影響樓層為10樓到12樓，其中10樓是餐廳，11樓是美食街跟運動櫃位，12樓則是特賣會跟服務台。根據事發當時在11樓施工的工程人員透露，當時正進行內裝工程，突然聽到樓上發出巨響，以及宛如「10級地震」般的上下劇烈晃動。本以為是樓上施工不慎打穿樓層板，所以趕緊疏散現場20多名裝修工人，直到走樓梯趕到一樓後才得知是嚴重氣爆事故。

工程人員還指出，現場在發生爆炸後立即布滿粉塵、嚴重影響視線，一名擁有17年經驗的工程人員直呼「真的是逃過一劫」，他還形容現場就像「災難電影」一樣，連本來不怕地震的他都被嚇到。

另一位疑似10樓餐廳的員工也在網上發布影片，不僅走到手扶梯拍下氣爆後滿目瘡痍的畫面，還指出11樓早上在做樓層改裝，疑似因外面管路破裂，導致員工休息室大漏水，許多層架也都垮下來。

該名拍攝者還指出，自己早上八點左右到餐廳上班時，樓上裝潢拆除「非常大聲、大力」，導致廚房中島的餐具，都因為共振不停搖動，「連瓷盤都位移了」，直呼「狀況非常糟。」

雖然在事故發生之初，消息一項指向施工不慎，挖破瓦斯管線導致氣爆。不過欣中天然氣公司在13晚間發布聲明，表示為了因應裝修工程，已經在10日就拆除各櫃位的瓦斯表及封閉管線，主張氣爆應與瓦斯管線無關。

台中市消防局長孫福佑也表示，下午會同欣中天然氣公司人員會勘現場，確認天然氣管線外觀及封塞頭確實完整未遭破壞。由於12樓與部分11樓屬於美食街樓層，且民眾反映氣爆前「曾聞到瓦斯味」，對於味道從哪裡來，必須進一步追查並向檢察官做報告，未來將以檢方調查為主。

延伸閱讀

▸ 台中新光三越氣爆！櫃姐嚇哭還被要求「去遠百上班」 勞動部回應了

▸ 台中新光三越嚴重氣爆！ 23歲女員工慘死11樓電梯口

▸ 原始連結