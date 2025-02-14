台中新光三越氣爆碰上「4巧合」　否則傷亡人數恐翻倍

▲台中新光三越氣爆瞬間。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台中市新光三越百貨昨（13）日上午11時許發生嚴重氣爆，12樓鋼筋、金屬噴飛到1樓，不幸砸死路過的兩名澳門籍旅客，釀成4死30傷的悲劇。有當地人指出，幸虧發生時機遇到4個巧合，整起意外算是「不幸中的大幸」，否則傷亡人數恐怕翻倍。

台中氣爆被認為是台灣史上最嚴重的百貨公司公安事故。一名網友在Threads上表示，意外發生後，覺得急診室必會爆滿，不過觀察氣爆當下影片時，發現下面的中港路（台灣大道）是紅燈，沒有車子經過，「不然光是要是被噴出來的鋼條砸到，傷亡數應該一倍不止。」

原PO也認為，雖然氣爆威力之大，但意外發生時機恰巧是「平日+剛開門沒多久+沒有週年慶活動+中港路紅燈」，坦言算是不幸中的大幸，否則死傷狀況會更慘重。

網友也在底下留言表示，「還要加上美食街改裝沒有用餐的人」、「還有下大雨沒什麼人」、「我感覺慶幸的是廣場當下沒有任何活動群聚人潮」、「好險大部分的學生都開學了」、「重點還好是平日… 假日有在那邊上班過，那個人潮沒辦法想像。」

另外，也有人指出，昨日是公仔玩偶「泡泡瑪特」限量新品開賣，所幸店舖在6樓，與爆炸的12樓有些距離，「今天限店限量商品發售，全台僅四間店販賣，中部地區只有台中新光店…很多人11點開門就衝進去排隊了，好險店鋪是在6樓。」

▲新光三越氣爆現場畫面。

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