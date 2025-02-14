　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中新光三越氣爆！傳死者高樓噴飛落地　消防局長揭真相

台中新光三越氣爆…傳死者高樓噴飛落地？消防局長回應

▲新光三越台中中港店13日氣爆事件，為百貨史上最嚴重的工安意外。（圖／翻攝畫面／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台灣百貨龍頭新光三越台中中港店13日上午11時33分發生嚴重氣爆意外，瞬間爆炸威力驚人，建築物的玻璃帷幕整排被炸開，墜落地面，現場狼藉一片，且釀4人死亡、29人輕重傷。事發後有傳出死者從高樓層噴飛落地死亡，但台中市消防局長孫福佑回應，並無此情形。

新光三越台中中港店氣爆意外造成慘烈死傷，為百貨史上最嚴重的工安意外。台中市消防局長孫福佑說明，目前的4位死者，2名分別在11樓和12樓被發現，另外2名則是倒在一樓廣場前的人行道上，並沒有死者從12樓被噴飛落地慘死的情形。

台中新光三越氣爆…傳死者高樓噴飛落地？消防局長回應

▲新光三越台中中港店氣爆後11樓內部畫面。（圖／消防署提供）

氣爆意外後有民眾反映，事故發生前有聞到瓦斯味，消防局詢問現場工作人員確認12樓與11樓在進行櫃位調整，爆炸起點就是12樓，但孫福佑透露，新中天然氣公司會同消防局勘驗現場，天然氣管線外觀及封塞頭確實完整未遭破壞，瓦斯味道從哪裡來仍待進一步調查。欣中天然氣公司也火速發聲，日前已拆除各櫃位的瓦斯表，氣爆應與瓦斯管線無關。

事發後台中市長盧秀燕召開應變會議，稱初步控制災害後已由檢察官接手調查，市府承諾全力配合調查、予以傷亡者必要協助。此外，針對氣爆意外，台中市府初估對新光三越開罰120萬元，同時勒令「無限期停業」，而復業時間以檢察官調查進度為主。

延伸閱讀

新光三越氣爆！女友擔任樓管上班亡　他哽咽「不懂為何還要負責監工」
氣爆死傷嚴重！台中新光三越公共意外險由「1家獨保」　業者說話了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德今早將召開國安高層會議因應
廖偉翔氣爆直播遭青鳥出征　義消逆風幫澄清
新光三越櫃姐「3樓買飲料」逃過氣爆　原本想到11樓買午餐
「聞到瓦斯味5事不要做」　吸萬人點讚狂轉發

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中新光三越氣爆！傳死者高樓噴飛落地　消防局長揭真相

台中三越氣爆！10樓員工怨「施工超大力」　工人憶：像災難電影

快訊／台中電廠晚間大火　鍋爐室燃燒100平方公尺

2樓管遇氣爆亡！家屬怒「為何找小女生去監工」　新光三越回應了

北市警局掃蕩黑幫　李西河「戰」酒店...臨檢整排「美人腿」

台中新光三越氣爆「無燃燒跡象」　消防員看畫面私下這樣推論

新光三越櫃姐「3樓買飲料」逃過氣爆　原本想到11樓買午餐

快訊／台中新光三越氣爆4死　傷者增至32人

快訊／新光三越氣爆4死　相關12人到地檢署複訊

快訊／新光三越氣爆4死！檢相驗33歲樓管　家屬崩潰難安撫

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

蔡英文飆車！　把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝

台中新光三越氣爆！傳死者高樓噴飛落地　消防局長揭真相

台中三越氣爆！10樓員工怨「施工超大力」　工人憶：像災難電影

快訊／台中電廠晚間大火　鍋爐室燃燒100平方公尺

2樓管遇氣爆亡！家屬怒「為何找小女生去監工」　新光三越回應了

北市警局掃蕩黑幫　李西河「戰」酒店...臨檢整排「美人腿」

台中新光三越氣爆「無燃燒跡象」　消防員看畫面私下這樣推論

新光三越櫃姐「3樓買飲料」逃過氣爆　原本想到11樓買午餐

快訊／台中新光三越氣爆4死　傷者增至32人

快訊／新光三越氣爆4死　相關12人到地檢署複訊

快訊／新光三越氣爆4死！檢相驗33歲樓管　家屬崩潰難安撫

富豪雪糕創辦人何敬源離世享耆壽98歲　引進冰品車成香港人共同回憶

夏乙薇走過低潮改名再出發！　穿肉色內衣「挑戰出道最大尺度」

Joeman開拍《分手擂台》！預告釋出孫生情侶檔火爆互嗆　孫媽亂入

揭開克拉特市秘辛！類魂遊戲DLC《P的謊言：序曲》今夏推出

賓利啟用「全新品質與技術中心」！為2026首款純電動車做準備

正妹拿「輝達RTX 5080顯卡」當情人節禮物　萬人瘋傳：告白秒成功

台中新光三越氣爆！傳死者高樓噴飛落地　消防局長揭真相

台中三越氣爆！10樓員工怨「施工超大力」　工人憶：像災難電影

男子轉帳備註「死神」遭銀行致電關切　網震驚：不敢亂寫了

快訊／台中電廠晚間大火　鍋爐室燃燒100平方公尺

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛搶命

社會熱門新聞

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

即／台中電廠晚間大火　鍋爐室燃燒100平方公尺

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

新光三越23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

北市警掃蕩黑幫　臨檢整排「美人腿」

2歲澳門女童救回來了！「最新傷亡名單」出爐

即／新光三越氣爆釀30死傷　中市府：無限期停業

台中三越無燃燒　消防員推論：如粉塵

即／兄變態殺人　通緝犯弟弟今落網

新光三越櫃姐「3樓買飲料」逃過氣爆

即／新光三越氣爆4死！檢相驗33歲樓管　家屬崩潰

即／台中新光三越氣爆1女命危　2公里外都聽到爆炸聲

國三女畢旅回家就懷孕　竟被帶到西門町性侵

更多熱門

相關新聞

台中新光三越10F員工怨：施工超大力

台中新光三越10F員工怨：施工超大力

台中新光三越中港店13日上午11時半發生氣爆意外，造成4死。事後傳出爆炸點位於12樓。有媒體找到當時在11樓施工的工人，對方心有餘悸表示，施工到一半聽到樓上發出巨響，還感受到宛如地震般的上下劇烈晃動，緊急疏散到一樓才知是發生氣爆。另有名疑似10樓餐廳的員工透露，樓上裝潢拆除工程從一大早就非常大聲、大力，震到廚房中島的餐具都在不同晃動，連瓷盤都在位移。

男子轉帳備註「死神」遭銀行致電關切

男子轉帳備註「死神」遭銀行致電關切

新光三越氣爆4死逾32傷　保險專家點3狀況難理賠

新光三越氣爆4死逾32傷　保險專家點3狀況難理賠

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

關鍵字：

周刊王台中新光三越新光三越

讀者迴響

熱門新聞

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

即／台中電廠晚間大火　鍋爐室燃燒100平方公尺

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

新光三越23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

北市警掃蕩黑幫　臨檢整排「美人腿」

2歲澳門女童救回來了！「最新傷亡名單」出爐

即／新光三越氣爆釀30死傷　中市府：無限期停業

台中三越無燃燒　消防員推論：如粉塵

S媽悲痛喊「上戰場」葛斯齊疑開酸

即／兄變態殺人　通緝犯弟弟今落網

警消女兒曝爸「跑大雅工廠再衝新光」網哭爆

更多

最夯影音

更多

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面