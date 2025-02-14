台中新光三越氣爆！傳死者高樓噴飛落地　消防局長揭真相

▲新光三越台中中港店13日氣爆事件，為百貨史上最嚴重的工安意外。（圖／翻攝畫面／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

台灣百貨龍頭新光三越台中中港店13日上午11時33分發生嚴重氣爆意外，瞬間爆炸威力驚人，建築物的玻璃帷幕整排被炸開，墜落地面，現場狼藉一片，且釀4人死亡、29人輕重傷。事發後有傳出死者從高樓層噴飛落地死亡，但台中市消防局長孫福佑回應，並無此情形。

新光三越台中中港店氣爆意外造成慘烈死傷，為百貨史上最嚴重的工安意外。台中市消防局長孫福佑說明，目前的4位死者，2名分別在11樓和12樓被發現，另外2名則是倒在一樓廣場前的人行道上，並沒有死者從12樓被噴飛落地慘死的情形。

▲新光三越台中中港店氣爆後11樓內部畫面。（圖／消防署提供）



氣爆意外後有民眾反映，事故發生前有聞到瓦斯味，消防局詢問現場工作人員確認12樓與11樓在進行櫃位調整，爆炸起點就是12樓，但孫福佑透露，新中天然氣公司會同消防局勘驗現場，天然氣管線外觀及封塞頭確實完整未遭破壞，瓦斯味道從哪裡來仍待進一步調查。欣中天然氣公司也火速發聲，日前已拆除各櫃位的瓦斯表，氣爆應與瓦斯管線無關。

事發後台中市長盧秀燕召開應變會議，稱初步控制災害後已由檢察官接手調查，市府承諾全力配合調查、予以傷亡者必要協助。此外，針對氣爆意外，台中市府初估對新光三越開罰120萬元，同時勒令「無限期停業」，而復業時間以檢察官調查進度為主。

延伸閱讀

▸ 新光三越氣爆！女友擔任樓管上班亡 他哽咽「不懂為何還要負責監工」

▸ 氣爆死傷嚴重！台中新光三越公共意外險由「1家獨保」 業者說話了

▸ 原始連結