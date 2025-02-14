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男子轉帳備註「死神」遭銀行致電關切　網震驚：不敢亂寫了

男子轉帳備註「死神」遭銀行致電關切　網震驚：不敢亂寫了

▲有民眾用線上轉帳，備註內容竟遭到銀行致電關切。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

許多人利用線上轉帳時，還會留下備註。最近有民眾網購動漫周邊，手機轉帳時留下動漫名字「死神」，記錄自己買了什麼東西，卻接到銀行打電話關切；他將此事PO網，直呼「原來銀行會看」，令許多人覺得好笑又震驚，稱以後不敢亂寫備註了。

有一名男網友13日晚間在Threads發文，他不久前網購知名動漫《死神》的周邊，利用手機轉帳3300元給賣家，備註寫了「死神」記錄自己這筆錢是花在買《死神》周邊；沒想到今日接到銀行打電話來，詢問他有一筆轉帳3300元備註死神是什麼意思，他回答「那是一個動漫，我買了天鎖斬月」，致電的行員才說，「喔喔好，那我去回報一下謝謝」，讓他驚訝銀行會看轉帳備註內容。

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貼文一出，引發網友熱烈討論，「之前有人打詐騙所得，兩邊都被鎖（帳戶）了」、「所以之前轉帳偷情的那些人，銀行人員都看在眼裡」、「所以備註千萬不要隨便寫…很嚴重」、「真假，銀行會看備註？」；有疑似從事銀行業的網友也分享，「之前看到有客戶備註：寶貝不要生氣氣之類的，快笑爛」。

男子轉帳備註「死神」遭銀行致電關切　網震驚：不敢亂寫了

▲男子網購動漫周邊使用線上轉帳，在備註打「死神」竟接到銀行電話關切，讓許多網友都說不敢亂寫備註了。（圖／翻攝自Threads／jay__0901）

事實上，過去曾有銀行主管透露，存取款和轉帳交易上的備註「銀行都能看到」，內容尺度太大可能會使銀行認為客戶「難以信任」，最嚴重可能會影響申貸狀況，且強調「備註都是會被銀行資訊系統永久保存」。

不過也有自稱在金融業工作近10年的網友說明，轉帳的備註大多只有「一次性」而非「常態性」，多數情況下不會被列收入或比例調降，影響貸款和信用卡申辦完全是無稽之談。雖然資料會被永久留存，但有個資法保護，並非所有人都能輕易調閱資料，不至於會因為備註毀了一個人的信用程度。

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