自願離職領8個月薪水　川普「優離」計畫7.5萬名公務員接受

▲川普政府針對大約230萬名聯邦雇員提出優離方案，原本希望能有5%至10%的人會接受，但結果不如預期。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普上任後對聯邦公務員提出「優離方案」，若自願離職將可領取8個月薪水補償金。美國人事管理局12日晚間表示，優離方案已於12日截止，約有7.5萬人接受優離方案，占聯邦公務員總數約3%。

路透、NBC等報導，川普政府針對大約230萬名聯邦雇員提出優離方案，原本希望能有5%至10%的人會接受，但結果不如預期。人事管理局發言人皮諾弗（McLaurine Pinover）指出，優離方案合法，且對聯邦雇員來說是個好選擇，有提供豐厚福利，以便聯邦雇員能夠好好規劃未來。

川普政府優離方案是讓自願離職的公務員留職停工，即可以持續領薪水直到9月，不必上班，這段期間也保有聯邦雇員的福利。不過工會曾警告，儘管政府給出承諾，這筆錢並非一次給完，不一定能夠全部拿到；現行支出法案將於3月14日到期，若屆時法案被砍，就無法保證能拿到錢。

川普任命億萬富翁馬斯克成立政府效率部，目標削減1兆美元聯邦預算。川普還計畫要求各部門著手準備啟動大規模裁員，只有「對國家安全、公共安全、執法及移民管制至關重要」的聯邦工作人員才能獲得豁免。