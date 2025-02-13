牛排刀割臉斷筋再用來「片肉」　碎屍魔殺人兇器大剌剌放家裡

▲檢警10日押解張介宗回到犯案住家2度勘驗。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄男子張介宗犯下驚悚的連續殺人分屍命案，檢警10日押解張介宗回到犯案住家2度勘驗，在屋內查扣到1把類似牛排刀的尖刀，以及1支20公分長的家用剪刀。經過鑑識後，發現尖刀上的鋸齒與林姓婦人的臉頰、手掌切割面吻合；而剪刀上則驗出張姓婦人與張介宗的DNA，初步認為張介宗利用這2把利器犯案，但不排除還有其他凶器的可能。

檢警10日借提張嫌重返案發現場，針對先前勘驗採獲的生物跡證、物證進行重建工作，並在住家擴大搜索，扣回4大箱、2袋證物。據悉張介宗在屋內仍閉口不談案情，中午時段，警方買來排骨飯，他也一口都沒吃，搜索前後長達5.5小時，才又被帶回高雄燕巢看守所。

先前有民眾表示，曾在過年前後聽到張介宗住家傳出鋸子聲，檢警於住家內查扣到一支砂輪機，不過機器上蒙上一層厚灰，且沒有鋸刀，看起來已經很久沒用過。經過帶回鑑識後，確認砂輪機上頭沒有生物跡證，也比對尋獲的屍塊狀況，沒發現有砂輪機切割痕跡。

▲檢警二度勘驗現場，帶走4箱、2袋證物。（圖／記者吳世龍攝）

此外，檢警還在屋內的開放空間搜到1把尖刀和1把剪刀，經過鑑識比對，高度認為就是行兇工具之一，且不排除仍有其他凶器的可能性。其中，尖刀整體長約20公分，刀身10公分，類似牛排刀，但刀刃有明顯且特殊的鋸齒痕；而剪刀也長約20公分，是一般家庭都會有的剪刀，但尖端較為銳利。

專案小組表示，尖刀沒有採證到生物跡證，鑑驗結果與3名受害婦女的DNA來說，證據較為不足。不過經比對目前尋獲的屍塊，發現尖刀上的特殊鋸齒，與林姓婦人的左臉頰、左手掌切割面吻合。另一把剪刀則有採證到張姓婦人和張介宗的DNA。

▲刑警大隊大隊長鄢志豪今日說明最新案情。（圖／記者陳宏瑞攝）

專案小組指出，有些屍塊是平整面、無鋸齒痕，因此不排除凶嫌使用很多工具分屍。依目前鑑定結果，初步認為張介宗利用牛排刀將遺體分屍「片肉」後碎屍。

高雄市刑警大隊長鄢志豪表示，專案小組已調閱上百支監視器，看過數萬個畫面，目前掌握的人體組織就能讓具體犯案事證明確，如果監視器能更有突破，事證會更明確。而黃姓大嫂經過佐證已確認遇害，但遺骸尚未尋獲，這部分可綜合第2、3位被害人的事證，綜合後續心證上仍有所幫助。