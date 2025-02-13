美32歲母槍殺「4女兒」後自盡！4死1命危　丈夫崩潰：她不是怪物

▲特蘭耶爾朝4名女兒開槍後自盡。（圖／Facebook）



記者王佩翊／編譯

美國懷俄明州發生一起悲劇，一名母親在家中開槍掃射4名年幼的女兒，導致小姊妹中3人喪命、1人命危，而她本人犯案後隨即舉槍自盡。兇嫌的丈夫得知消息後，崩潰痛哭，並透露妻子長期受到精神疾病所苦。他難過表示，妻子不是怪物，只是因為生病才會犯下大錯。

根據MTN NEWS報導，32歲人妻特蘭耶爾（Tranyelle Harshman）10日致電911通報「家中發生槍擊事件」，並向接線員提供孩子們的位置。但話才說到一半，電話就被突然切斷。

警方隨即趕往現場，沒想到發現4名女童頭部皆中槍，而母親特蘭耶爾則疑似開槍自盡。

報導指出，4名女童分別為9歲、7歲以及2名2歲（並非雙胞胎）。4人中僅7歲女童倖存，但是情況不甚樂觀，目前仍在鹽湖城醫院接受治療。而特蘭耶爾則是在送醫後不治身亡。

警方目前仍在調查案件事發經過。特蘭耶爾的丈夫受訪時表示，妻子長期受到嚴重精神疾病所苦，包括創傷後壓力症候群（PTSD）與產後憂鬱症。他淚流滿面地說，「我的妻子不是怪物，大多數人不了解這些疾病如何影響大腦，它是一種化學失衡……而且用藥物治療有時候反而會加重問題。」

據了解，特蘭耶爾的現任丈夫是2名年幼女童的親生父親，他與特蘭耶爾共同撫養另外2名年紀較大的女兒。

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