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上工4天就沒命！逾期泰女拒被丟包　慘遭闆娘狠殺27刀棄屍山區

▲▼基隆殺人棄屍 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲泰籍女子遭殘殺棄屍，國民法官判林女14年6個月徒刑 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆大武崙產業道路發生一起駭人命案，46歲林姓女子（泰籍新住民）僅僱用泰國籍女子Sudtida（S女）4天，便將其騙至偏僻山區，持刀殺害並棄屍草叢。案發後，警方迅速展開調查，最終依故意殺人罪將林女起訴。經國民法官審理，法院認定林女手段殘忍、惡性重大，判處有期徒刑14年6個月。全案仍可上訴。

基隆地檢署起訴指出，31歲泰國籍女子Sudtida（S女），持觀光簽證來台後逾期滯留，並於2024年5月6日經友人介紹，受僱至林女家中擔任清潔工，並與獨居的林女同住。未料，僅工作4天，便意圖將其帶至偏僻山區丟包，然而S女不願依林女指示獨自留在山區，雙方因此發生激烈爭執。

▲▼基隆殺人棄屍 。（圖／記者郭世賢翻攝）

林女一怒之下，持安全帽猛力毆打S女頭部數下，並以利刃揮砍，導致S女左手肱動脈遭刺破。S女因傷勢嚴重，試圖逃入草叢躲避，但林女明知其因大量出血生命垂危，反而將兇刀及S女手機丟棄後，自行騎機車離開現場。

S女在案發前察覺異狀，曾致電友人求救。警方接獲報案後，於5月11日清晨6時14分許，在大武崙產業道路輪胎步道旁發現S女遺體。經檢警相驗，確認S女因左手肱動脈遭利刃刺破，導致大量失血，同時伴隨小腦挫傷破裂，最終傷重不治。

檢警循線追查，發現林女於案發前一天晚間7時許，曾騎車載S女前往情人湖大武崙砲台，隨後持安全帽毆打S女頭部，並以利刃揮砍致死。檢方依刑法故意殺人罪（法定刑10年以上）起訴林女，並於9月10日正式提起公訴。

▲▼基隆殺人棄屍 。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆地方法院組成國民法官法庭，審理期間，林女否認犯行，辯稱案發時因精神病發作，導致辨識能力顯著降低。其辯護律師則主張，S女身上共有27處表淺不一的刀傷，致命傷為左手肱動脈遭刺破，顯示林女當時並非刻意攻擊致命部位，而是亂揮砍，應構成傷害致死罪或遺棄致死罪（法定刑7年以上），而非故意殺人罪。

國民法官法庭綜合相關證據，包括證人證詞、員警密錄器畫面、現場照片、鑑識結果、案發前對話紀錄，以及八里療養院的精神鑑定報告，認定林女案發時精神狀況正常，與智識或精神疾病無關，不適用減刑規定。法院進一步考量林女犯案動機、手段惡劣，且迄今未與被害人家屬和解，亦未積極補償，評議後認定其構成故意殺人罪，最終判處有期徒刑14年6個月。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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