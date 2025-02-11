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鼻頭角外海漁船失去動力恐沉沒　海巡接駁救援4人平安返港

▲鼻頭角外海漁船失去動力恐沉沒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲鼻頭角外海漁船失去動力，機艙進水恐沉沒。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今（11日）上午7時許，海巡署第二巡防區指揮部接獲基隆漁業電台通報，一艘漁船在鼻頭角東北6海裡處疑似失去動力，隨即派遣兩艘巡防艇趕赴現場救援。經確認，船上4人（2名台籍、2名印尼籍）安全無虞，但因機艙進水導致船隻失去動力，有沉沒風險，船員已棄船並由海巡隊接駁返港。目前船隻已下錨固定，未發現油污洩漏，海巡署亦發布礙航公告，提醒附近船隻注意安全。

海巡署第二巡防區指揮部11日上午7時許接獲基隆漁業電台通報，一艘漁船在鼻頭角東北6海裡處疑似失去動力，隨即指派艦隊分署第十六（澳底）海巡隊派遣PP-3575及PP-3558兩艘巡防艇趕赴現場救援。

▲鼻頭角外海漁船失去動力恐沉沒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡緊急救援4人平安獲救。

抵達現場後，經與「振19號」船長聯繫，確認船上4人（2名台籍、2名印尼籍）均安全。由於機艙不斷進水，水位已超過主機，導致船隻失去動力，有沉沒風險。船長決定棄船，船上4人由PP-3558巡防艇接駁，並已安全送回澳底漁港。

第十六（澳底）海巡隊表示，目前「振19號」已下錨固定，經目視監控未發現海上油污漂流。此外，海巡隊已通報北部航務中心發布礙航公告，提醒附近船隻注意航行安全。

第十六（澳底）海巡隊指出，急難救援是海巡署的主要任務之一，接獲報案後必定全力以赴，確保人民生命財產安全。若民眾遇到緊急危難狀況，可撥打「118」海巡報案專線，海巡署將立即前往救援。

▲鼻頭角外海漁船失去動力恐沉沒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲鼻頭角外海漁船失去動力恐沉沒。（圖／記者郭世賢翻攝）

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