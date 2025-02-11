　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

泰籍移工變跨國毒梟！進口盆栽裡「沒有土」　竟是2億海洛因

▲航警局會同海關人員於去年11月查獲泰籍國失聯移工，涉嫌以塑膠盆栽夾藏一級毒品海洛因25.27公斤，市值逾2億元闖關被查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局會同海關人員於去年11月查獲泰籍國失聯移工，涉嫌以塑膠盆栽夾藏海洛因25.27公斤，市值逾2億。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

去年來台工作不久即失聯泰國籍移工，夥同泰籍移工，以塑膠盆栽卻夾藏一級毒品海洛因，從馬來西亞到越南轉至台灣，去年11月間被航警局與海關人員透過X光機檢測察覺有異，當場開箱發現夾藏多達25.27公斤海洛因，黑市價格粗估逾2億。檢警於嘉義縣民雄縣將2人查獲到案，調查後，桃檢複訊後向法院聲請羈押獲准。

▲航警局會同海關人員於去年11月查獲泰籍國失聯移工，涉嫌運毒第一級毒品海洛因25.27公斤，圖為航警局查獲大量毒品證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局會同海關人員於去年11月查獲泰國籍失聯移工，涉嫌運毒第一級毒品海洛因25.27公斤，圖為航警局查獲大量毒品證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，航警局與財政部關務署台北關於去年11月8日執行遠雄快遞專區進口X光檢查勤務，發現由馬來西亞轉越南入境桃園機場貨物X光影像可疑，經開箱檢驗，貨箱內共計5箱內之塑膠花盆夾藏疑似毒品，經開箱查驗後確認為第一級毒品海洛因，經秤總毛重為25.27公斤，黑市價格逾2億元新台幣，航警局成立專案小組報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組清查包裹收件資料發現，收貨地址位於嘉義縣民雄鄉，依照貨物派送流程持續佈署監控，歷經漫長等待終於在嘉義縣民雄鄉查獲收件人泰國籍A嫌移工到案，並持續溯源順利查獲上手亦為泰國籍失聯S嫌移工。專案小組追查發現泰國籍A移工與失聯泰籍S嫌移工，同為工廠聘用外籍移工而熟識，其中嫌來臺不久隨即逃逸失聯，S嫌本身有施用毒品習慣，還遭警方查獲有販毒之刑案紀錄，S嫌與A嫌等人籌劃運輸海洛因來台事宜，由S嫌負責聯繫在泰國上手，由A嫌擔任領貨人，若成功取得毒品後，再交由居無定所之失聯移工S嫌負責處理及販毒獲取龐大利益。所幸專案小組會同桃園市蘆竹警分局、台中市警局第一分局與嘉義縣警局民雄分局等警方及時查獲，未使毒品流入國內，避免造成重大損害。

▲航警局會同海關人員於去年11月查獲2名泰籍國移工，運輸第一級毒品海洛因案，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局會同海關人員於去年11月查獲2名泰籍國移工，運輸第一級毒品海洛因案，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局偵訊後依違反毒品危害防制條例之運輸第一級毒品罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，2名泰國籍犯嫌檢方複訊後向法院裁定羈押禁見獲准，目前2人均在押中。

 【更多新聞】

桃勤產總至法院要求解散長榮工會　市府：3月底前須開會

桃園醉女脫光！咆哮跳舞張腿躺大街　爬車頂與警對峙畫面曝

台灣燈會點燈試營運　市長張善政搬「秘密武器」網友狂按讚

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
夏如芝「流產過2次」　寶寶沒了心跳
幕後／預算已三讀韓國瑜不再協商　除非政院不覆議提追加減預算
月入破10萬！碎屍魔殺3女　前老闆震驚：他乖乖的、很老實
快訊／男童燒到40度　染流感1周死亡
「Sandy狂插話素人」影片挨轟！　正妹來賓揭她後台真實面
快訊／剩2年就退休！台中豐原分局警官腦出血　緊急送醫
快訊／不挖化糞池！碎屍案「無關預算遭砍」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

士院前庭長蔡明宏涉舔乳、性騷遭判刑　二審首開庭再喊冤

精舍殺人首席電眼女護法正面曝　強逼信徒向王薀跪拜懺悔害命

北市警誤抓媒體高層當詐團車手　萬華分局曝：銀行給錯資料

泰籍移工變跨國毒梟！進口盆栽裡「沒有土」　竟是2億海洛因

老實工頭竟是碎屍魔！前老闆驚：他人超老實　晚上常去公園

快訊／剩2年就退休！台中豐原分局警官腦出血　緊急送醫

屏東3山友登棚集山　1人滑落山坡左肩骨折！消防大批人車救援

拿偽鈔給壓歲錢非小事　律師洪紹倫：可處5年以上徒刑

快訊／不挖化糞池！高雄碎屍公寓「證據蒐集完備」無關預算遭砍

快訊／高雄死亡車禍！騎士疑自撞分隔島　送醫搶救不治

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

士院前庭長蔡明宏涉舔乳、性騷遭判刑　二審首開庭再喊冤

精舍殺人首席電眼女護法正面曝　強逼信徒向王薀跪拜懺悔害命

北市警誤抓媒體高層當詐團車手　萬華分局曝：銀行給錯資料

泰籍移工變跨國毒梟！進口盆栽裡「沒有土」　竟是2億海洛因

老實工頭竟是碎屍魔！前老闆驚：他人超老實　晚上常去公園

快訊／剩2年就退休！台中豐原分局警官腦出血　緊急送醫

屏東3山友登棚集山　1人滑落山坡左肩骨折！消防大批人車救援

拿偽鈔給壓歲錢非小事　律師洪紹倫：可處5年以上徒刑

快訊／不挖化糞池！高雄碎屍公寓「證據蒐集完備」無關預算遭砍

快訊／高雄死亡車禍！騎士疑自撞分隔島　送醫搶救不治

士院前庭長蔡明宏涉舔乳、性騷遭判刑　二審首開庭再喊冤

方文琳曬白髮自拍曝現況！　釣出陳美鳳留言揭「戴帽子背後原因」

蔡尚樺過完年「滋潤現身春酒」！低胸解放超兇事業線：禮服很緊

愛戴重耳環！　40歲女長期戴過重耳環…致「耳垂一分為二」

台南歸仁地政所　專人輔導大批案件網路申辦登記成效卓越

成立僅2年！今年春節就醫增5倍　水里急救站即時救援癲癇患者

快訊／15:01台東規模3.5「極淺層地震」　最大震度3級

獨行俠球迷舉牌高喊「開除總管」　竟遭主場保全逐出場

急診爆滿「病人躺地插管」　醫點名健保1新制：更多人等不到床

雪白花海下吃鍋！南投最美李花滿開　還有4000多棵櫻花樹接力綻放

買中古屋「踮腳摸到天花板.電壓無解」　 趙小僑.劉亮佐：下次買房要買新的！

社會熱門新聞

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

郭台銘「總統連署未參選」　柯文哲手機藏內幕

碎屍魔經歷曝　當85大樓等建設工頭「月薪破10萬」

獨／媒體高層被當詐團車手　北市烏龍警洗門風

高雄分屍案開挖化糞池暫緩　恐與預算遭砍有關

大學校園赫見「4男1女疊羅漢」騎車　警方沒轍

刮取水管2m下殘渣搜證　碎屍魔老神在在坐客房

隱藏版「挺柯紅頂商人」曝光！　竟是台灣鋼鐵大王

快訊／新北套房凌晨竄火　25歲男陳屍廁所

花蓮棄屍內幕！竹聯幫小弟「刺殺大哥」

即／又撈到人鼻！關鍵證據「頭顱」疑已遭碎屍魔剁碎

更多熱門

相關新聞

移工遭撞慘死　車主將受國民法官審理

移工遭撞慘死　車主將受國民法官審理

泰國籍彭姓移工去年3月9日晚間在桃園市新屋區中山東路與同鄉在路旁聊天，一輛轎車迎面疾馳將其撞飛當場慘死，肇事車輛未停車查看反而加速逃逸，楊梅警分據報後循線在中壢區住家查獲肇逃熊姓男子到案，酒測值仍高達為每公升0.48毫克；桃園地檢署去年底偵結將熊男依公共危險之酒後駕車致人於死、肇事遺棄等罪嫌起訴，桃園地院列入國民法官法案件，將於下周一（13）日開庭審理。

他站路邊聊天下秒遭撞飛慘死　無良酒駕男抓到了

他站路邊聊天下秒遭撞飛慘死　無良酒駕男抓到了

移工遺返途中高鐵站落跑　還偷路邊機車

移工遺返途中高鐵站落跑　還偷路邊機車

惡狼持菜刀逼女管理員口交　重判8年

惡狼持菜刀逼女管理員口交　重判8年

持刀硬上宿舍女管理員　醉狼重判8年

持刀硬上宿舍女管理員　醉狼重判8年

關鍵字：

泰籍移工運輸海洛因市值逾2億元25.27公斤

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

急診爆滿沒床了！醫驚見「地上搶命1幕」嘆氣

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光案情大逆轉

更多

最夯影音

更多

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面