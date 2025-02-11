泰籍移工變跨國毒梟！進口盆栽裡「沒有土」　竟是2億海洛因

▲航警局會同海關人員於去年11月查獲泰籍國失聯移工，涉嫌以塑膠盆栽夾藏海洛因25.27公斤，市值逾2億。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

去年來台工作不久即失聯泰國籍移工，夥同泰籍移工，以塑膠盆栽卻夾藏一級毒品海洛因，從馬來西亞到越南轉至台灣，去年11月間被航警局與海關人員透過X光機檢測察覺有異，當場開箱發現夾藏多達25.27公斤海洛因，黑市價格粗估逾2億。檢警於嘉義縣民雄縣將2人查獲到案，調查後，桃檢複訊後向法院聲請羈押獲准。

▲航警局會同海關人員於去年11月查獲泰國籍失聯移工，涉嫌運毒第一級毒品海洛因25.27公斤，圖為航警局查獲大量毒品證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，航警局與財政部關務署台北關於去年11月8日執行遠雄快遞專區進口X光檢查勤務，發現由馬來西亞轉越南入境桃園機場貨物X光影像可疑，經開箱檢驗，貨箱內共計5箱內之塑膠花盆夾藏疑似毒品，經開箱查驗後確認為第一級毒品海洛因，經秤總毛重為25.27公斤，黑市價格逾2億元新台幣，航警局成立專案小組報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組清查包裹收件資料發現，收貨地址位於嘉義縣民雄鄉，依照貨物派送流程持續佈署監控，歷經漫長等待終於在嘉義縣民雄鄉查獲收件人泰國籍A嫌移工到案，並持續溯源順利查獲上手亦為泰國籍失聯S嫌移工。專案小組追查發現泰國籍A移工與失聯泰籍S嫌移工，同為工廠聘用外籍移工而熟識，其中嫌來臺不久隨即逃逸失聯，S嫌本身有施用毒品習慣，還遭警方查獲有販毒之刑案紀錄，S嫌與A嫌等人籌劃運輸海洛因來台事宜，由S嫌負責聯繫在泰國上手，由A嫌擔任領貨人，若成功取得毒品後，再交由居無定所之失聯移工S嫌負責處理及販毒獲取龐大利益。所幸專案小組會同桃園市蘆竹警分局、台中市警局第一分局與嘉義縣警局民雄分局等警方及時查獲，未使毒品流入國內，避免造成重大損害。

▲航警局會同海關人員於去年11月查獲2名泰籍國移工，運輸第一級毒品海洛因案，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局偵訊後依違反毒品危害防制條例之運輸第一級毒品罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，2名泰國籍犯嫌檢方複訊後向法院裁定羈押禁見獲准，目前2人均在押中。