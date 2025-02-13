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警攔查女車子聞到噁心腐臭　開後車箱發現「姪子姪女放到腐爛」

警攔查女車子聞到噁心腐臭　開後車箱發現「姪子姪女放到腐爛」。（圖／翻攝自Baltimore County Police）

▲女子把姪子姪女的遺體放到腐爛。（圖／翻攝自Baltimore County Police）

記者李振慧／綜合報導

美國巴爾的摩市傳出驚人案件，警方在一名女子的後車箱中發現2名年幼姪子與姪女的屍體，而且屍體被發現時已經放置到腐爛，還可看到蛆蟲爬出塑膠袋。

36歲女子強森(Nicole Johnson)2021年7月在馬里蘭州埃塞克斯(Essex)被警方攔下，警方在她車上聞到一股很難聞的味道，而且還看到車子一個袋子中爬出蛆蟲，檢查後車箱找到2具孩童遺體。

2名死者分別是7歲女童喬絲琳(Joshlyn Johnson)與6歲男童賴瑞(Larry Darnell O’Neil III)，2人都是強森的姪子姪女，警方認為，2人被發現時，喬絲琳已經死亡至少1年以上。

強森告訴警方，2名孩子的母親由於無法照顧，才會把孩子託付給她，然而警方調查發現，生母曾試著連絡強森，可是強森一直失聯。

強森後來才坦承，她2020年5月帶著2名孩子住在飯店時，由於喬絲琳惹火她，所以她把對方的頭撞牆，發現姪女死亡後便裝進行李箱，一直放置在後車箱中，賴瑞則是幾個月前突然死亡，也把姪子遺體放進後車箱中。

遺體送去驗屍發現，2名孩童都有嚴重營養不良問題，死時體重都不到10公斤。孩子們的母親自從強森失蹤後一直想知道孩子下落，沒想到得到消息時已天人永隔，強森近來於10日被判處50年刑期。

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