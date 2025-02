火星驚現人類文明？NASA拍攝到「詭異方形」　外觀激似埃及金字塔

▲NASA所拍攝到的火星照,竟然可以見到充滿神祕感的「方形結構」。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

SpaceX執行長馬斯克近日支持一項探測火星的計畫,調查NASA火星軌道相機(Mars Orbiter Camera)拍攝到的詭異且神祕的「方形結構」。該影像在網路上迅速爆紅,部分人認為這可能是火星上的古文明遺跡。儘管目前科學界尚未定論,但此事已成為太空探索領域的一大焦點。

根據《每日郵報》,NASA的「火星全球探測者號」(Mars Global Surveyor)攜載火星軌道相機,其拍攝到一處神祕的方形結構,經過人工智慧(AI)估算後,發現每邊長約235公尺,恰巧與埃及大金字塔相近,且可能擁有類似的51.5度傾斜角度。

