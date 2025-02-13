火星驚現人類文明？NASA拍攝到「詭異方形」　外觀激似埃及金字塔

▲NASA所拍攝到的火星照，竟然可以見到充滿神祕感的「方形結構」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

SpaceX執行長馬斯克近日支持一項探測火星的計畫，調查NASA火星軌道相機（Mars Orbiter Camera）拍攝到的詭異且神祕的「方形結構」。該影像在網路上迅速爆紅，部分人認為這可能是火星上的古文明遺跡。儘管目前科學界尚未定論，但此事已成為太空探索領域的一大焦點。

根據《每日郵報》，NASA的「火星全球探測者號」（Mars Global Surveyor）攜載火星軌道相機，其拍攝到一處神祕的方形結構，經過人工智慧（AI）估算後，發現每邊長約235公尺，恰巧與埃及大金字塔相近，且可能擁有類似的51.5度傾斜角度。

Photo from a square structure on Mars posted to reddit. It is indeed real.



This image originates from the Mars Global Surveyor's Mars Orbiter Camera (MOC)



The original image can be viewed through Arizona State University's Mars Image Explorer. pic.twitter.com/Z3TevH6oCa — Chris Ramsay (@chrisramsay52) January 31, 2025

知名播客主持人喬•羅根（Joe Rogan）在社群平台X上分享該影像，大讚「太狂了」。馬斯克則予以回應，「我們應該派員前往火星調查！」

不過，專家尚未對該結構的形成機制做出明確解釋。部分學者指出，自然界中存在類似現象，例如澳洲塔斯馬尼亞的老鷹頸鑲嵌岩石（Tessellated Pavements），其方形與矩形結構是由地殼運動與長期侵蝕作用形成。

報導指出，火星影像過去曾引發外界誤解。例如，1976年NASA的「維京1號」（Viking 1）拍攝到一張類似人臉的岩石，被稱為「火星人臉」，但NASA後來證實這只是光影變化的錯覺。

▲美國國家航太總署（NASA）提供2021年3月4日火星探測器「毅力號」首次在火星上行駛時拍攝的照片。（圖／達志影像／美聯社）

此外，NASA的火星探測器「毅力號」（Perseverance）去年9月在耶澤羅撞擊坑（Jezero Crater）拍攝到一塊形似人臉的岩石，進一步顯示火星表面充滿容易引發聯想的地形特徵。

火星上的地質環境主要由火山活動、風蝕及遠古水流塑造，其大氣層僅為地球的1%，因此常受小行星撞擊。去年9月，NASA探測器還發現了一塊「斑馬紋」岩石，研究團隊命名為「芙蕾雅城堡」（Freya Castle），並推測其紋理可能由火成或變質作用形成。

目前，科學界尚未對火星上的「方形結構」給出明確解釋，是否為自然現象仍需進一步研究。然而，此次發現再度點燃了公眾對火星探測的興趣，也讓人類對紅色星球的探索充滿話題。