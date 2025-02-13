火星驚現人類文明？NASA拍攝到「詭異方形」　外觀激似埃及金字塔

▲NASA所拍攝到的火星照，竟然可以見到充滿神祕感的「方形結構」。（圖／達志影像／美聯社）
記者羅翊宬／綜合報導
SpaceX執行長馬斯克近日支持一項探測火星的計畫，調查NASA火星軌道相機（Mars Orbiter Camera）拍攝到的詭異且神祕的「方形結構」。該影像在網路上迅速爆紅，部分人認為這可能是火星上的古文明遺跡。儘管目前科學界尚未定論，但此事已成為太空探索領域的一大焦點。
根據《每日郵報》，NASA的「火星全球探測者號」（Mars Global Surveyor）攜載火星軌道相機，其拍攝到一處神祕的方形結構，經過人工智慧（AI）估算後，發現每邊長約235公尺，恰巧與埃及大金字塔相近，且可能擁有類似的51.5度傾斜角度。
Photo from a square structure on Mars posted to reddit. It is indeed real.— Chris Ramsay (@chrisramsay52) January 31, 2025
This image originates from the Mars Global Surveyor's Mars Orbiter Camera (MOC)
The original image can be viewed through Arizona State University's Mars Image Explorer. pic.twitter.com/Z3TevH6oCa
知名播客主持人喬•羅根（Joe Rogan）在社群平台X上分享該影像，大讚「太狂了」。馬斯克則予以回應，「我們應該派員前往火星調查！」
不過，專家尚未對該結構的形成機制做出明確解釋。部分學者指出，自然界中存在類似現象，例如澳洲塔斯馬尼亞的老鷹頸鑲嵌岩石（Tessellated Pavements），其方形與矩形結構是由地殼運動與長期侵蝕作用形成。
報導指出，火星影像過去曾引發外界誤解。例如，1976年NASA的「維京1號」（Viking 1）拍攝到一張類似人臉的岩石，被稱為「火星人臉」，但NASA後來證實這只是光影變化的錯覺。
▲美國國家航太總署（NASA）提供2021年3月4日火星探測器「毅力號」首次在火星上行駛時拍攝的照片。（圖／達志影像／美聯社）
此外，NASA的火星探測器「毅力號」（Perseverance）去年9月在耶澤羅撞擊坑（Jezero Crater）拍攝到一塊形似人臉的岩石，進一步顯示火星表面充滿容易引發聯想的地形特徵。
火星上的地質環境主要由火山活動、風蝕及遠古水流塑造，其大氣層僅為地球的1%，因此常受小行星撞擊。去年9月，NASA探測器還發現了一塊「斑馬紋」岩石，研究團隊命名為「芙蕾雅城堡」（Freya Castle），並推測其紋理可能由火成或變質作用形成。
目前，科學界尚未對火星上的「方形結構」給出明確解釋，是否為自然現象仍需進一步研究。然而，此次發現再度點燃了公眾對火星探測的興趣，也讓人類對紅色星球的探索充滿話題。
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