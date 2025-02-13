自從美俄通話後！川普暗示：澤倫斯基「快下台了」　北約態度陷混亂

▲川普2024年9 月7日在紐約川普大樓，會見烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普與俄羅斯總統普丁於當地時間12日進行長達90分鐘的通話，這是川普第二任政府與普丁的首度對話。川普近日暗示，烏克蘭總統澤倫斯基可能在不久後下台，指出烏克蘭將來可能進行選舉，此一言論引發了歐洲領袖的關注。另一方面，隨著美方態度的變化，北約可能因此陷入混亂。

根據美媒《CNN》，本週將於北約（NATO）位於比利時布魯塞爾的總部召開會議，然而川普政府的立場引發北約成員國的擔憂。原本北約的政策是支持烏克蘭加入，但川普政府的言論卻顯示，美國似乎不再認為烏克蘭加入北約是符合現實的選擇。

美國新任國防部長赫格塞斯公開表示，「烏克蘭加入北約並非談判解決方案的現實結果」，這與北約先前立場相左，此一變動讓歐洲盟國感到困惑。

拉脫維亞國防部長斯普魯茨（Andris Spruds）表示，歐洲國家仍期待見到美方的具體政策，並認為美國需要提供清晰的方向。北約秘書長呂特（Mark Rutte）則在記者會上避免正面回應赫格塞斯的言論，僅表示美方與北約之間的協調工作非常密切，並稱目前的對話非常良好。

至於英國國防大臣希利（John Healey）、愛沙尼亞國防部長佩夫庫爾（Hanno Pevkur）則強調，烏克蘭仍應該朝著加入北約的目標前進，儘管這一過程需要較長時間。

根據《衛報》，川普近日暗示，烏克蘭總統澤倫斯基可能不會長期擔任總統，並指出未來烏克蘭將進行選舉。他接受記者提問時表示，「雖然澤倫斯基目前仍在位，但最終將需要進行選舉」，暗示澤倫斯基可能即將下台。

川普的言論引發了對澤倫斯基政治未來的猜測，尤其是當他談到與俄羅斯總統普丁直接討論結束戰爭時，是否會排除澤倫斯基的參與。

報導指出，澤倫斯基自從上任以來，一直是俄羅斯政府的攻擊目標，普丁長期以來的主要目標之一便是將澤倫斯基從權力位置上移除。川普與澤倫斯基的關係也在2019年川普因涉嫌迫使澤倫斯基開展對競爭對手拜登的假調查而陷入困境，最終導致川普被彈劾。

此後，俄羅斯的宣傳機構也頻繁散佈關於澤倫斯基的貪腐謠言，並在川普的支持者中廣泛流傳。