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紙風車增加反毒劇場演出！「喪屍菸彈」危害擴大⋯連教官都淪陷

▲▼紙風車劇團分享年度計畫，將增加反毒劇場演出，並尋找下一個「鄉鎮隊長」。（圖／紙風車劇團提供）

▲紙風車劇團將增加反毒劇場演出，建立防護網、正向的反毒風氣。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／台北報導

紙風車劇團今年除了以「永續」為主軸，啟航「368鄉鎮市區兒童藝術工程」，同時也宣告增加「反毒戲劇工程」巡演場次。團長任建誠透露，他們在反毒劇演出的過程發現，校園毒品危害比想像還嚴重，尤其是「喪屍菸彈」滲入，甚至有教官都淪陷，因此將用戲劇手法讓國中小學生知道此類毒品的可怕，自我保護。

紙風車劇團提到，由於新興毒品的危害日與俱增，像是「喪屍菸彈」雖然政府將其列入二級毒品，提高刑責，仍無法有效防堵。任建誠透露，劇團在巡演過程中發現，毒品滲入校園的範圍與速度，比想像還快又大，甚至有教官也淪陷。

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為了加強學生的反毒意識，紙風車去年就在反毒劇中加入與「喪屍菸彈」有關的宣導，今年將更進一步，用戲劇手法讓國中小學生知道此類毒品的可怕，如何辨認並自我保護，避免落入可能染毒的情境。

▲▼紙風車劇團分享年度計畫，將增加反毒劇場演出，並尋找下一個「鄉鎮隊長」。（圖／紙風車劇團提供）

▲紙風車劇團將增加反毒劇場演出。（圖／紙風車劇團提供）

同時，「網路安全詐騙」的危機感加重，因為很多小學生如今都人人一支手機，科技帶來方便卻也有許多網路詐騙危機四伏，不少國小家長、老師對此點出問題。紙風車表示，今年將增加演出能量，從去年的87場，目標提高到150場，期待在校園內建構正向的反毒、自我保護風氣，讓每個孩子遠離毒品帶來的傷害，平安健康的長大。

紙風車「青少年反毒戲劇工程」開跑12年來，目前已在795所國中、167所國小演出1045場，今年將首次前往馬祖，用大接駁方式，邀請連江縣四鄉五島所有國中小學生一起觀賞，完成反毒戲劇工程最後一個離島演出。

●紙風車尋找下一個「鄉鎮隊長」

除此之外，2025年開跑「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」預計巡迴40個鄉鎮，演出重新編製的永續版《台灣幻想曲》，將融入更多鄉鎮的文化元素、在地故事，加入實踐聯合國SDGs永續發展目標的指標案例，讓每個鄉鎮的孩子們觀看演出後，對自己的家鄉土地更了解、珍惜資源，也產生更多好奇，能去說出自己的故事。

▲▼紙風車劇團分享年度計畫，將增加反毒劇場演出，並尋找下一個「鄉鎮隊長」。（圖／紙風車劇團提供）

▲紙風車劇團啟航永續版「368藝術工程」，尋找下一個「鄉鎮隊長」。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車也提到，許多鄉鎮兒童藝術工程的演出能夠進行，都是集合眾人之力促成，也有很多企業家回饋。例如「台灣雲林之友會」，當時是佳冬國小家長會長的張孟偉，在2014年用小豬撲滿號召三百多位鄉親捐款促成，今年再次匯集各村村長、水果攤、早餐店⋯近400筆捐款，成功達標，讓紙風車能在2月第三輪在水林鄉演出。

劇團表示，「368藝術工程」是一場沒有門檻、人人可參與的文化行動，希望愈來愈多人加入，成為下一個「鄉鎮隊長」，不管是小額捐款做為鄉鎮演出費，或是定期定額支持不分區／行政後勤支援經費，都能成為孩子的守護天使。

紙風車說，如果每個庄頭都有在地企業支持，或者是像「台灣雲林之友會」、張孟偉這樣熱心看顧鄉里的「鄉鎮隊長」，台灣的孩子就有更多希望、更多可能。

▲▼紙風車劇團分享年度計畫，將增加反毒劇場演出，並尋找下一個「鄉鎮隊長」。（圖／紙風車劇團提供）

▲紙風車劇團「鄉村卡車藝術工程」，下半年有望達成300場的里程碑。（圖／紙風車劇團提供）

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