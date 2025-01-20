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嘉市警前進嘉義女中　反毒及反詐騙宣導

▲▼ 嘉市警入校宣導反詐騙，嘉女編防詐舞步 。（圖／嘉義市警局提供）

▲嘉市警入校宣導反詐騙，強化學生防治意識 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局日前由局長沈炳信親自向嘉義市民說明去(113)年12月份受理詐欺案件數及分析結果，同時加派該局犯罪預防宣導團於同(17)日前往國立嘉義女子高級中學舉辦114年寒假暨春節期間安全注意事項校園宣導。

▲▼ 嘉市警入校宣導反詐騙，嘉女編防詐舞步 。（圖／嘉義市警局提供）

警方表示，繼113學年度8月30日開學首日之後，學期末嘉義市警局前往嘉義女中舉辦寒假暨春節期間安全注意事項宣導，嘉華三朵花與警察大白熊再度現身校園，透過熱舞、問答等方式，將反詐知識傳遞給學生，假期前加深學生犯罪預防與自我保護觀念。

▲▼ 嘉市警入校宣導反詐騙，嘉女編防詐舞步 。（圖／嘉義市警局提供）

透過嘉女熱舞社同學帶來最新流行的防詐舞步，結合趣味互動，讓全校師生在歡樂氣氛中學習防詐技巧。現場也示範了內政部警政署推出的「打詐儀錶板」，讓學生了解最新的詐騙手法及防範措施。此外，宣導也涵蓋少年融入少年涉詐欺犯罪、駕駛微型電動二輪車、使用電子煙(施用新興毒品）及酒後駕車等常見NG行為之安全議題，並贈送警察大白熊周邊商品。透過多元化的方式，希望學生能將反詐知識帶回家，共同打造安全友善的社會。

嘉市警察局宣導雙管齊下，同步走入校園與社區，加強宣導力道，沈局長呼籲大眾牢記防詐「五不」：「不接」陌生來電、「不點」未知連結、「不聽」投資明牌、「不給」個人資料、「不怕」莫名威脅，並關注「165打詐儀錶板」。犯罪預防不分假期，期警察與您共同守護財產安全、防止被害。

 
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