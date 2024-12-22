　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

海巡署長張忠龍任職籃中信特攻開球嘉賓　前現任署長合體宣導海巡特攻理念

▲海巡署長張忠龍受邀到中信特攻隊職籃比賽開球，與前任署長陳國恩留下難得合影。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署長張忠龍受邀到中信特攻隊職籃比賽開球影。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

海巡署長張忠龍22日受邀擔任「2024-2025新北中信特攻職業籃球隊比賽」的開球儀式嘉賓，這也是少見前任海巡署長、現任中信育樂董事長與籃協副理事長的陳國恩與現任海巡署長張忠龍同台合體的難得畫面；張忠龍穿著背號118象徵「118」海巡署專線的球衣，向進場球迷宣導海巡報案專線及反毒理念；現場播放的海巡形象影片，展示海巡署海上救難及捍衛台海的特攻精神。

海巡署長張忠龍強調，海巡人員同船一命，肩負重責，站在最前線「捍衛國家、保護家人」，與特攻球員講究「團隊合作、無所畏懼、使命必達」相同，海巡人員做好迎接各種挑戰的備戰準備。

張忠龍表示，中信特攻英文隊名「DEA」源自美國緝毒局（Drug Enforcement Administration）縮寫，與海巡署的核心任務高度契合。海巡署2023年至11月止，成功查獲毒梟從海陸船隻跨境運輸毒品達8244公斤，海巡從源頭阻斷毒品供應，保護國人免於毒害。

▲海巡署長張忠龍受邀到中信特攻隊職籃比賽開球，與前任署長陳國恩留下難得合影。（圖／記者張君豪翻攝）
▲海巡署長張忠龍受邀到中信特攻隊職籃比賽開球，與前任署長陳國恩留下難得合影。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署也趁大批球迷進場時，在場館二樓迴廊設置宣導攤位，現場設有夾娃娃機、闖關遊戲及有獎徵答活動，藉此向民眾說明反毒相關知識，對有志加入海巡的夥伴，現場也有專人說明海巡工作內容，海巡署並備有「海巡龍寶寶」玩偶等各項精美禮品，鼓勵民眾踴躍參與互動。

署長張忠龍強調，海巡人力有限，但海上民力無窮，面對潛藏的海上威脅，必須倚賴全民合作，才能更有效地守護國家安全。海巡署呼籲國人提高海域安全意識，民眾發現疑情或犯罪行為可撥打「118」免費報案專線，最高可獲得新台幣20萬元檢舉獎金，期盼全民齊心守護台灣海域，共同維護全台民眾安全生活。

►獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

►快訊／刑事局警官情侶涉洩密遭約談　交保後遇重大車禍女友身亡

►獨／讀生物科技卻成詐團金流殺手　陳梅慧走上死亡之路留下2幼女

►扣詐團虛幣93億幕後推手車禍亡　陳梅慧許願今年達百億卻看不到了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陸男「1：1還原蠟筆小新之家」　背債1300萬
「謊報加班」年薪超越拜登！美女警淪長官性奴
黃小柔：演藝圈真的不好混！　「揭耍心機內幕」
綠委慘掛彩要告了　陳玉珍：我是進行強制排除
林家正阿妹演唱會跳〈三天三夜〉！　融化家正婦
「吃3食物」一堆人爆痛風！　調查：海鮮排第2名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

海巡署長張忠龍任職籃中信特攻開球嘉賓　宣導海巡特攻理念

狼姑丈性侵10年還動粗！她崩潰向弟弟哭訴　法官重判9年10月

獨／當女王！酒店妹框30男模坐檯4hrs撒20萬　經紀勸：理性消費

瞎掰「申請金流驗證」假買家傳連結　臉書社團賣家遭詐百萬

國6東草屯段5車追撞畫面曝　客運車頭全毀回堵5公里

快訊／花蓮58歲工人跌落宮廟金爐「遭磚牆重壓」　送醫搶救不治

封鎖式攔查！嘉義縣擴大臨檢抓酒駕　朴子分局查獲1累犯

傳3起匿名陳情縣府處長、學校主管涉職場霸凌　許淑華回應了

快訊／花蓮工人跌落宮廟金爐塔！　頭部受創、全身骨折命危

水泥車外洩路面成「滑滑梯」！苗栗婦騎車慘摔送醫　警追肇事運將

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

張惠妹攻蛋：你們是不是很想站起來！　「租大巨蛋23天」租金破億創紀錄

婆家娘家距離只隔一門　新娘出嫁泣不成聲笑瘋

浪犬現身排雲山莊討食！壯男走路4hrs「連狗帶籠」揹下玉山

小鐘示愛29歲女星Dolly...　嘴ㄆㄧㄚˊ「精子好逑」

統神是害羞了嗎？拳上在即 賽前訪問片段流出 #shorts

海巡署長張忠龍任職籃中信特攻開球嘉賓　宣導海巡特攻理念

狼姑丈性侵10年還動粗！她崩潰向弟弟哭訴　法官重判9年10月

獨／當女王！酒店妹框30男模坐檯4hrs撒20萬　經紀勸：理性消費

瞎掰「申請金流驗證」假買家傳連結　臉書社團賣家遭詐百萬

國6東草屯段5車追撞畫面曝　客運車頭全毀回堵5公里

快訊／花蓮58歲工人跌落宮廟金爐「遭磚牆重壓」　送醫搶救不治

封鎖式攔查！嘉義縣擴大臨檢抓酒駕　朴子分局查獲1累犯

傳3起匿名陳情縣府處長、學校主管涉職場霸凌　許淑華回應了

快訊／花蓮工人跌落宮廟金爐塔！　頭部受創、全身骨折命危

水泥車外洩路面成「滑滑梯」！苗栗婦騎車慘摔送醫　警追肇事運將

21歲男「1：1還原蠟筆小新之家」！背債1300萬：要再蓋雙葉幼兒園

高錦瑋變身雲豹「聖誕老人」　送助教勝利大禮終止4連敗

房屋出租照片驚見「神祕黑影」　網友一看嚇壞：太恐怖

黃小柔：演藝圈真的不好混！　「揭耍心機內幕」勸兒子三思

3年前因「超厭世帥臉」爆紅！《創造營》利路修宣布退圈：我不適合

有脂肪肝都沒感覺！「10種食物」能逆轉　營養師清單一次看

林家正阿妹演唱會跳〈三天三夜〉！即興律動融化「家正婦」：好可愛

快訊／克羅馬扮演救世主砍30分　雲豹狂宰特攻終止4連敗

雙胞胎依依燙傷「右手一片紅腫」！　傷勢照曝光：不怕痛怕水泡

實驗室橘貓11-245「被關12年」重獲自由　首次過生日、吃罐罐

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

社會熱門新聞

快訊／統神後遭尻頭提告了！警方帶回2男調查

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

快訊／花蓮工人跌落宮廟金爐塔！全身骨折命危

替代役男墜樓亡！前員工聲援稱被霸凌挨告

變態工程師撿屍爛醉女友人房內逞慾

淫男誘女業務摩鐵簽約硬上　傳百則簡訊騷擾

逃亡大陸26年！大甲鎮瀾宮副董三哥鄭銘富涉8重罪免訴

爸獨留3歲、1歲小兄弟在家！　離婚媽也不管「已交男友」

台中「13歲姑姪檔」二度離家找到了

違停被叭「拖鞋爆砸頭」外送員淡定滑手機

護膝太貴！全聯倉儲罹難水電工綁腿海綿

酒店妹框30男模坐檯　4hrs撒20萬

快訊／新北某商旅凌晨火警！警消急疏散40人

即／花蓮工人跌落宮廟金爐！遭磚牆重壓送醫不治

更多熱門

相關新聞

假買家設局　臉書社團賣家遭詐百萬

假買家設局　臉書社團賣家遭詐百萬

近來耶誕節購物熱潮不斷，有假買家傳送詐騙連結，騙取賣家上百萬元，警方清查有不少買家受騙上當，這些詐團偽裝買家的手法是「無法下單、要求點擊連結輸入收貨地、未簽署託運條款、未開通簽署金流服務」，藉著這些問題讓賣家對接上詐團偽裝的店商客服人員及銀行人員，賣家恐帳號遭停權，不少在未經查證就被詐團話術騙得團團轉，甚至匯出大筆金額，刑事局提示案例預警。

引水人值勤前酒測須零檢出　交通部公告「明年中上路」

引水人值勤前酒測須零檢出　交通部公告「明年中上路」

台鐵一天兩撞改進調車系統　董座檢討：加強SOP

台鐵一天兩撞改進調車系統　董座檢討：加強SOP

虛擬貨幣交易小心詐騙　專家揭密慣用手法

虛擬貨幣交易小心詐騙　專家揭密慣用手法

特攻15人掛病號　攻城獅新主帥領軍勝

特攻15人掛病號　攻城獅新主帥領軍勝

關鍵字：

海巡反毒特攻安全球賽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蹦闆道歉了

快訊／統神賽後遭「兄弟」尻頭

快訊／《拳上》開場狂暴互扁輸出

快訊／統神後遭尻頭提告了！警方帶回2男調查

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

洪榮宏拒邀約被黑道砍4刀耳朵掉一半

阿妹唱三天三夜　居民「微幅震動」影片曝

藍鷹派全面抬頭　「黨內殺聲四起」

蹦闆YT直播「統」一回覆！76分鐘道歉3對象

被女友嬤巨乳蹭到有反應！他直接在餐桌激戰

擋在統神前面　女員工也被打「傷得比統神重」

拳上2024舉牌女郎辣翻網　甜美性感照曝光

朴信惠結婚首提老公哭了：我比想像沒自尊⋯　張娜拉終於摸到大賞爆哭

氣溫下滑還沒探底「明晨不到10度」　跨年冷空氣退場

張惠妹不忍了　看網路一狀況很氣！

更多

最夯影音

更多

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面