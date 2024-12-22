海巡署長張忠龍任職籃中信特攻開球嘉賓　宣導海巡特攻理念

▲海巡署長張忠龍受邀到中信特攻隊職籃比賽開球影。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

海巡署長張忠龍22日受邀擔任「2024-2025新北中信特攻職業籃球隊比賽」的開球儀式嘉賓，這也是少見前任海巡署長、現任中信育樂董事長與籃協副理事長的陳國恩與現任海巡署長張忠龍同台合體的難得畫面；張忠龍穿著背號118象徵「118」海巡署專線的球衣，向進場球迷宣導海巡報案專線及反毒理念；現場播放的海巡形象影片，展示海巡署海上救難及捍衛台海的特攻精神。



海巡署長張忠龍強調，海巡人員同船一命，肩負重責，站在最前線「捍衛國家、保護家人」，與特攻球員講究「團隊合作、無所畏懼、使命必達」相同，海巡人員做好迎接各種挑戰的備戰準備。

張忠龍表示，中信特攻英文隊名「DEA」源自美國緝毒局（Drug Enforcement Administration）縮寫，與海巡署的核心任務高度契合。海巡署2023年至11月止，成功查獲毒梟從海陸船隻跨境運輸毒品達8244公斤，海巡從源頭阻斷毒品供應，保護國人免於毒害。





▲海巡署長張忠龍受邀到中信特攻隊職籃比賽開球，與前任署長陳國恩留下難得合影。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署也趁大批球迷進場時，在場館二樓迴廊設置宣導攤位，現場設有夾娃娃機、闖關遊戲及有獎徵答活動，藉此向民眾說明反毒相關知識，對有志加入海巡的夥伴，現場也有專人說明海巡工作內容，海巡署並備有「海巡龍寶寶」玩偶等各項精美禮品，鼓勵民眾踴躍參與互動。

署長張忠龍強調，海巡人力有限，但海上民力無窮，面對潛藏的海上威脅，必須倚賴全民合作，才能更有效地守護國家安全。海巡署呼籲國人提高海域安全意識，民眾發現疑情或犯罪行為可撥打「118」免費報案專線，最高可獲得新台幣20萬元檢舉獎金，期盼全民齊心守護台灣海域，共同維護全台民眾安全生活。

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