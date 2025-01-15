去年扣押追徵不法利得107億破紀錄　卓榮泰：修法成效逐步展現

▲行政院長卓榮泰主持114年第一次治安會報。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰14日主持「行政院114年第1次治安會報」，他表示，去年政府在反毒、打詐、掃黑及肅槍等「五打七安」工作，都獲得一定績效，各警察機關已查緝幫派犯罪組織719案、犯嫌5,027人；另經法院裁定扣押、沒收、追徵不法利得金額高達107億7,779萬餘元，破歷年紀錄。卓榮泰指出，未來4年政府將再投入150億元，落實推動各項反毒工作。

卓榮泰強調，治安維護不能有一日鬆懈，面對更嶄新的犯罪手法，必須要有更團結的治安團隊，才能發揮最大的打擊犯罪效率。而因應農曆春節即將到來，卓院長請內政部警政署加強巡邏守望、宣導切勿酒駕、落實各項防詐作為及防範非法聚賭等四大工作；同時也請相關單位加強查緝不法私菸的可疑進口原料，從源頭遏止私劣菸品流竄。

依據中正大學犯罪研究中心於114年1月3日公布的「113年民眾對警察維護治安工作滿意度調查」，民眾對「警察維護治安工作」滿意度達75.63%、對「住家治安」滿意度達85.64%、對政府推出「打詐儀錶板」等創新作為，更獲得近9成民眾支持。

卓榮泰說，感謝內政部警政署透過「打詐儀錶板」，將詐騙案件轉化為文字形式清楚敘述，發揮警示作用，有助提升民眾防詐意識。卓院長也請相關單位確實分析以上滿意度調查數據背後所代表的意義，確認為何部分項目可以達到較高的滿意度，以確保政策方向符合人民期待，並產生具體成效。

卓榮泰表示，去年政府在反毒、打詐、掃黑及肅槍等「五打七安」工作，都獲得一定績效，未來4年將再投入150億元，落實推動各項反毒工作。另為持續掌握最新毒品情勢，政府也及時將新興毒品「依托咪酯（Etomidate）」（俗稱喪屍煙彈）提升為第2級毒品，以減少對學生和一般民眾的危害。

至於打詐方面，卓榮泰指出，面對打詐手法持續不斷翻新，政府去年通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0版（114-115年），運用AI防制、深化跨境合作、監管防詐財產、強化被害人保護等措施，盼及時阻攔民眾遭詐騙匯款。

在掃黑方面，卓榮泰表示，去年各警察機關已查緝幫派犯罪組織719案、犯嫌5,027人；另經法院裁定扣押、沒收、追徵不法利得金額高達107億7,779萬餘元，破歷年紀錄。在肅槍方面，去年政府也完成修正「槍砲彈藥刀械管制條例」，全面納管槍砲彈藥及其主要組成零件，以阻斷非法改造槍枝零件來源。去年槍擊案件共發生67件，較前（112）年75件減少8件，也顯示修法的成效正逐步展現。

另外，卓榮泰也聽取內政部警政署報告「114年加強重要節日安全維護工作報告」。他提醒，今年春節連假長達9天，因應大量返鄉及出遊人潮，請交通部及警政署針對觀光景點、年貨大街、國道公路及交通運輸場站等容易壅塞的路段，妥善規劃各項交通疏導措施，並運用廣播、媒體、電子看板等多元宣導工具，播報即時路況、替代道路等資訊，確保用路人的安全、順暢。

因應年關將近，民眾提款、換鈔及購物需求增加，卓榮泰也指示警政署密切注意金融機構等人潮密集場所，並加強四項工作：第一、加強巡邏守望，必要時協助民眾護鈔；第二、加強宣導切勿酒駕；第三、加強落實各項防詐作為，避免民眾生命財產受到威脅；第四、加強取締非法賭博網站及實體賭場，防範非法聚賭。

針對海洋委員會海巡署「查緝私菸工廠成效與策進作為」報告，卓榮泰指出，不法集團產製私菸的主要原料，常以製造肥料或驅蟲劑等名義進口，請財政部及農業部研議如何加強查驗、防範把關，並請財政部關務署及國庫署發現可疑進口原料時，即時通報海巡署及警政署等相關機關加強聯合查緝。

此外，卓榮泰也請海委會透過「行政院查緝走私偷渡聯繫會報」，持續分析最新走私犯罪態樣及趨勢，從源頭遏止私劣菸品流竄。

卓榮泰表示，私菸工廠生產環境雜亂惡劣，且製造過程可能添加各種有害人體物質，傷害國人身體健康、請國庫署、警政署、移民署及海巡署等相關機關加強查緝，共同守護國人健康及國家安全。

最後，卓榮泰強調，「強化治安」與「經濟發展」是政府施政兩大支柱，行政團隊將在賴清德總統「健康台灣」、「均衡台灣」、「團結台灣」的治國理念之下，全力衝刺，以不負人民的期待。